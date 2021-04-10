Шукаю радість і полегшення: Могилевська розповіла, як проходить її день у локдаун

Могилевська супроводила публікацію своїм селфи, на якому вона зображена з ніжним макіяжем і масивним ланцюгом на шиї.

Наталя Могилевська розповіла, чим займається в локдаун (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Як зізналася співачка, у неї справ вистачає, але при цьому стало менше суєти і стресу.

"Основне питання, яке вас турбувало = "чим зайнятися на локдауні?", "ось дуже нудно, нестерпно", "куди вбити зайвий час", "що нового прочитати або подивитися?", "розкажіть, чим ви займаєтеся під час карантину". У мене під час локдауна все так же мало часу, але при цьому я рада, що немає тієї звичайної суєти, через яку присутній щоденний стрес, тому вирішила написати і поділитися своїм розкладом. Ви можете зробити свій день дуже позитивним, цікавим і все буде добре!" - поділилася Наталя.

Далі артистка розписала, що робить вранці, вдень і ввечері.



"Отже, ранок:



Ранок я присвячую навчанню і тренуванням онлайн. Я займаюся спортом на дошці Євмінова або фітнесом, займаюся українською і англійською мовами та вокалом.



Вдень — це час для роботи, у кожного вона своя. У моєму випадку це zoom-наради з управління школи @talantschool або поїздка на студію для запису пісень.



Вечір присвячений самопізнанню і медитаціям. Мені давним-давно не цікаві чужі думки, чужі книги і навіть фільми. Мені цікавіше за все моє власне життя і доля. Увечері я підводжу підсумки, Згадую події і аналізую людей і себе, намагаюся побачити, в якому місці я почувалася невпевнено, напружено або неприємно і намагаюся направити в це місце увагу, можливо щось визнати, зрозуміти або пробачити. Згадую цінні приємні моменти і запам'ятовую, що призводить до позитивних результатів. Я шукаю радість і полегшення. Зцілюю свій внутрішній світ і з кожним днем все простіше дивлюся на речі. А чужа творчість, це черговий спосіб втекти від реальності і від себе. Ми варті уваги! Всі! Без винятку прекрасні" - написала виконавиця.

Думки шанувальників розійшлися - деяким здалися дещо дивними слова про чужу творчість, адже Наталя і сама творча людина. При цьому співачка вступала в дискусію і пояснювала свою точку зору в коментарях.

"Не слухайте мої пісні, мої дорогі, не цікавтеся моєю творчістю, тому що у вас є ви. Виходить якось так", - написав один з підписників, на що отримав відповідь від зірки.

"Є три основних шляхи отримання знань: Книги - теорія, Вчитель для прямої передачі, і власний досвід. Я зараз на останньому етапі найчастіше перебуваю. І ділюся з вами, щоб ви не залипали як всі в постійному аналізі чужих думок, а вчилися чути свої", - зазначила Могилевська.

Багато також погодилися з артисткою і назвали її мудрою жінкою.