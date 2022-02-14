ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Для справжніх фанатів: незвичайний Instagram-аккаунт, де герої "Ейфорії" стали ляльками Barbie

Новость на русском →
Понеділок 14 лютого 2022 18:22
Для справжніх фанатів: незвичайний Instagram-аккаунт, де герої "Ейфорії" стали ляльками Barbie Instagram-аккаунт для фанатів "Ейфорії" (фото: instagram.com/euphoriaddicted)
Автор: Ольга Турчанікова

"Ейфорія" продовжує бити рекорди популярності. Шанувальники не тільки роблять численні фан-сторінки, але й виявляють фантазію.

Пропонуємо помилуватися незвичайним аккаунтом, де прототипами героїв виступають ляльки барбі.

Автор вже досить розкрученої сторінки Instagram Euphoria Addicted вважає за краще приховувати вік і стать. Так само, як і своє ім'я.

За допомогою ляльок Barbie він відтворює сцени з серіалу. А вбрання, які користуються величезною популярністю у модниць усього світу, шиє самостійно. Реквізит для своїх героїв він створює своїми руками, а також доглядає на блошиних ринках.

В результаті йому вдається нереально правдоподібно відтворювати сцени з серіалу: наприклад, зустріч Феско і Лексі на вечірці або ж Медді і Нейту на ярмарку.

"Крім історій і дивовижних персонажів, я люблю в естетику серіалу з самого початку, як він вийшов в 2019 році. Оскільки він досить жорсткий і похмурий, мені здалося, що було б здорово відтворити сцени, що запам'ятовуються, з ляльками Barbie, які зазвичай використовують для гри", – так пояснює свою ідею власник аккаунта.

Також читайте, де подивитися рідкісні архівні фото зірок в Instagram: від юної Брітні Спірс до Джолі на початку кар'єри.

Раніше ми писали про трендові речі, які показала Ріанна у своїх вагітних луках.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес Модні тренди
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Окупанти третій рік катують "на підвалі" жінку, яка захищала дітей-сиріт на Донбасі
Окупанти третій рік катують "на підвалі" жінку, яка захищала дітей-сиріт на Донбасі