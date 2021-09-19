Джерело сили і натхнення: Ірина Хоменко відкрила топ-5 секретів домашнього затишку

Розпочалася осінь, і незабаром справжні холоди дадуть про себе знати. А отже, все частіше й довше ми перебуватимемо вдома. Звичайно, в цей період хочеться почуватися затишно в місці, де проводиш більшість вільного часу (а, може, й робочого, з огляду на сучасні реалії). Тому не зайвим будеподумати про те, як зробити свій дім ще більш комфортним для всієї сім’ї.

Актриса шоу "Мамахохотала" каналу НЛО TV Ірина Хоменко приділяє створенню затишку багато уваги. Спеціально для Lite вона розповіла,що допомагає їй підтримувати особливу атмосферу вдома, і яке місце в квартирі стало для неї справжнім джерелом сили та натхнення.

Для мене затишна оселя - це місце, де ти відпочиваєш душею, куди поспішаєш після насиченого робочого дня, де тобі зручно й комфортно. Знаєте, заведено вважати, що оберігає сімейний затишок завжди жінка. Нібито вона формує енергетику в домі. Але, мені здається, що аура оселі залежить від емоційного стану всіх без винятку людей, які в ній живуть.

Оскільки, якщо вони знервовані, роздратовані, і стосунки між ними не дуже, то яким би комфортним не був дім, він не стане тим самим місцем сили. Тому в формуванні особливої атмосфери мають брати участь абсолютно всі – не тільки дружина чи чоловік, але навіть діти. Кожен привносить щось своє, і у всіх свої зони комфорту та відповідальності.

Атмосфера вдома залежить від усіх членів родини (фото: НЛО TV)

Основні складові домашнього затишку

Сезонні аромати . Коли переступаєш порігквартири, перше, що відчуваєш, - аромат. Для мене дуже важливо, щоб вдома пахло смачно. Якщо ми говоримо про різніпори року, то влітку для мене аромат нашої оселі - це запах зелені та свіжості: огірків, базиліку, якихось пряних трав. Я таке дуже люблю. Восени - це однозначно запах шарлотки, куди я додаю трішки кориці та ванілі. А зимою, звісно, запах глінтвейну. Ми дуже часто його готуємо, і квартира ніби просякається цим ароматом.

. Коли переступаєш порігквартири, перше, що відчуваєш, - аромат. Для мене дуже важливо, щоб вдома пахло смачно. Якщо ми говоримо про різніпори року, то влітку для мене аромат нашої оселі - це запах зелені та свіжості: огірків, базиліку, якихось пряних трав. Я таке дуже люблю. Восени - це однозначно запах шарлотки, куди я додаю трішки кориці та ванілі. А зимою, звісно, запах глінтвейну. Ми дуже часто його готуємо, і квартира ніби просякається цим ароматом. Порядок та чистота. Я люблю, щоб був порядок у квартирі. З двома маленькими дітьми - це майже неможливо, але я насолоджуюсь, коли вдома прибрано, і все лежить на своїх місцях. Тому я завжди кажу своїм: "Коли ви взяли якусь річ і скористалися, покладіть її на місце". Згодна, це складно, але так треба робити. Бо це запорукачистоти в квартирі.

Мені важливо, щоб удома було свіже повітря, ніде не було пилу та бруду. У нас вдома кішка, і, чесно кажучи, її шерсть майже всюди. Тому ми кожного дня прибираємо, оскільки ще й Авророчка маленька (донька Ірини - ред.), і вона повзає, тому порядок і чистота - це основа.

Вільний простір. Мені здається, комфортне помешкання - це незахаращене помешкання. От я люблю простір, і мене дратує, коли кімната перевантажена речами настільки, що нема де повернутися. Мені подобається відчуття свободи, відкритості. Знаєте, як то кажуть, очистив приміщення - і легше дихати стало. І я з цим цілком погоджуюсь.

Пастельні тони в інтер’єрі. Думаю, в кожного стилю є своя родзинка, і все можна облаштувати й обіграти так, щоб воно виглядало гармонійно. Але особисто я більше за пастельні тони в інтер’єрі, причому за більш прохолодні. Тому що, як на мене,достатньо теплоти в квартирувже додає наше освітлення. Я взагалі прошу, щоб у нас вдома воно було теплим, щоб увечері вже формувало певний настрій, схиляло до спокою та майбутнього сну.

А щодо шпалер, я за холодні відтінки. Тому що в сонячний день у приміщення потрапляє жовте проміння. І якщо ще й шпалери в подібних тонах, ви взагалі будете в якомусь "жовто-помаранчевому сні". Для мене це жах! Я не можу в такій кімнаті знаходитись. Мені потрібно, щоб усе було стримано. Хоча, зізнаюсь, не так давно я обожнювала вензеля в інтер’єрі, венеціанський стиль,і мені подобалось, щоб усе було вишукане, розкішне. Але смаки змінюються разом із нами.

Тому тепер я за простоту. Краще розбавляти дизайн деталями: різними аксесуарами, картинами, сімейними фото. А все інше нехай буде стриманим, але стильним. Тому що, коли зайвих елементів багато, інтер’єр стає наляпистим, все виглядає нагромадженим, і простір ніби давить на тебе. А коли все просте, зручне та з якимись крутими деталями, - це і є я для мене справжнім показником затишку.

Місце, що наповнює силою Моя віддушина - це рослини. І в квартирі у мене є окремий куточок, який просто потопає в зелені. Він знаходиться в еркері, серед вікон, і там ростуть орхідеї, які я дуже люблю, кали, різдвяники, різні дерева, гібіскуси. Взагалі, коли відпочиваю десь за кордоном і бачу якусь цікаву рослину, я не соромлюся, відщеплюю листочок чи пагін, і потім у себе висаджую. Наприклад, у мене є три фінікові пальмочки, лимонне дерево, справжнє алое зі Шрі-Ланки.

Тобто я зробила собі в квартирі своєрідну оазу - зелений куточок, куди можу зайти та просто насолоджуватися. А взимку - це особливо кайфово: коли на вулиці холодно, сніг, а у мене вдома такі зелені джунглі. І відчуття, нібито я знову десь у літі, в якомусь комфортному й дуже приємному місці...

Затишний куточок Ірини (все фото в материале: НЛО TV)

Чомусь саме серед рослин я знаходжу свій спокій. До речі, й кішка наша - Тофіті - полюбляє там лежати, і час від часу, звісно, скидати з підвіконня мої розкішні орхідеї.

Та як би там не було, це місце дарує мені особливе умиротворення. Тут я бачу, як день за днем, міліметр за міліметром ростуть всі рослини, як з’являються на світ квіточки та пагінці. І це дає мені усвідомлення, що все в житті приходить поступово. Якщо ти про щось мрієш, то не може відразу бац – і з насінини вирости дерево. Бо спершу треба за ним доглядати, поливати його, піклуватися. І це мотивує мене до постійної роботи над собою, адже все не можна отримати одразу.

А ще, коли у мене буде час, хочу зробити собі музичний куточок у квартирі. Я дуже люблю музику, і мрію купити собі піаніно, щоб грати й співати за ним. Це була б іще одна моя віддушина.