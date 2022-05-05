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Іван Дорн назвав головну відмінність між українцями та росіянами

Іван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)
Автор: Lite

В українців і росіян абсолютно різні цінності. І це - головна відмінність двох народів.

Про це сказав популярний співак Іван Дорн в інтерв'ю сайту "Вікна".

За словами Дорна, для українців дуже важлива наша земля.

"Це можна почути в наших піснях, у фольклорі. У росіян фольклор грубий, він про необ'ємність земель, про широту душі, хоча, широта душі у нас, а не у них є", - зазначив артист.

"Коли росіяни, наприклад, 200 осіб дивляться, як ОМОНівці забирають сина якоїсь жінки, поки вона кричить, то люди просто стоять і знімають на телефон. Я не можу уявити собі такого в нашій країні. Це вже одна з цінностей, за якою можна зрозуміти, наскільки ми відрізняємося", - додав Іван.

Іван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)

Музикант зазначає, що росіяни "просто не розуміють, що таке свобода", адже цей народ десятиліттями був заляканий. Тому жителі РФ навіть не можуть висловитися проти того, що відбувається.

"У мене є мої рідні в Башкортостані, які, крім брата, що виїхав, жодного разу не подзвонили за цей час і не запитали, чи все у мене нормально взагалі. Тому майже на всіх людях в Росії поставлений хрест", - сказав артист.

Іван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)

Разом з тим в інтерв'ю Дорн висловився і про російських зірок. Якщо коротко, то співак закликав "забити, на*уй, на них і взагалі не згадувати".

Додамо, що зараз Дорн дає благодійні концерти в різних країнах Європи і розповідає світу правду про злодіяння росіян в Україні.

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Іван Дорн