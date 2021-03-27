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Позбавить від почуття голоду: дієтолог розповіла про приховану користь популярного продукту

Новость на русском → Субота 27 березня 2021 08:38
Позбавить від почуття голоду: дієтолог розповіла про приховану користь популярного продукту Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Авокадо – екзотичний продукт, який міцно укорінився в меню тих, хто стежить за фігурою і здоров'ям. Так що ж це насправді – данина моді чи дійсно корисна складова дієтичного раціону? На це питання відповіла дієтолог Ольга Безугла.

На сторінці в Instagram вона розповіла про плюси вживання авокадо.

Це калорійний продукт: ціле авокадо містить 250-300 ккал, а 30 г — 50 ккал. За рахунок вмісту жирів, але як Ви вже знаєте жири - це не погано. Їх довго демонізували, і зараз з'являється все більше даних про їх користь і важливість у Вашому раціоні.

Такої ж думки і American Diabetes Association, яка рекомендує застосовувати жири для пацієнтів з цукровим діабетом. Вони рекомендують включати авокадо в дієту пацієнтів з порушеннями вуглеводного обміну.

Вживання цього продукту знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань і подальших ускладнень.

Позбавить від почуття голоду: дієтолог розповіла про приховану користь популярного продукту

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Жири, які містяться в авокадо відносяться до мононенасичених жирних кислот, сприяють підвищенню рівня доброго і зниження рівня поганого холестерину в крові.

За даними дослідження Journal of the American College of Nutrition, жири, що містяться в авокадо допомагають контролювати рівень глюкози та інсуліну в крові.

За рахунок чого ще отримаємо бенефіти для здоров'я? Клітковина. Середнє авокадо містить 10 г клітковини.

Якщо вірити Academy of Nutrition of Dietetics - чоловікам необхідно 30-38 г клітковини на день, а жінкам — 21-25 г. Ми пам'ятаємо, що клітковина є складовою здорової дієти, покращуючи травлення і мікрофлору кишечника. Особливо корисно для осіб з метаболічними змінами, оскільки допомагають нормалізувати рівень глюкози в крові.

Позбавить від почуття голоду: дієтолог розповіла про приховану користь популярного продукту

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Згідно з результатами дослідження Journal of the American Board of Family Medicine, клітковина допомагає знизити рівень глюкози в крові натщесерце і рівень глікованого гемоглобіну у пацієнтів з цукровим діабетом.

Завдяки клітковині, вживання авокадо сприяє швидкому насиченню, що дозволяє тримати масу тіла під контролем і позбутися від почуття голоду. Дослідження, результати якого представлені у виданні Nutrition Journal, показало, що вживання половини авокадо під час обіду продовжує відчуття ситості до 5 годин.

Багатий жиророзчинними вітамінами А і Е , С, В1, В2, В6 і До і мікроелементами - калієм, магнієм, залізом, фосфором і цинком! Смачно , жирно, ситно і дуже корисно!

Нагадаємо, що раніше дієтолог Наталія Самойленко розповіла про користь спецій для схуднення.

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