Допомагають контролювати вагу: дієтолог розкрила правду про спеції та прянощі

Пікантно червоні, барвисто жовті та зелені… Зернами, горошком, мелені, стружкою та зубчиком. А, може, й солі не треба, аби додати смаку страві? Спеції здатні не тільки надати обіду чи вечері нові нотки, але й добре вплинути на самопочуття і навіть допомогти скорегувати вагу.

Дієтолог Наталя Самойленко на сторінці в Instagram розповіла про користь спецій на нашому столі.

При додаванні до м’яса перед готуванням, перешкоджають утворенню похідних окислення жиру, шкідливих для наших клітин, а наявність ароматичних трав в заправці салату подвоює його антиоксидантну силу.

Слід зазначити, що на відміну від вітамінів, поліфеноли, присутні у травах та спеціях, стійкі до висихання та термічної обробки. Крім того, вживання прянощів та спецій є ефективним способом зменшення кількості споживаної солі.

Деякі спеції, що використовуються регулярно, беруть участь у контролі ваги за допомогою потрійного механізму: збільшення витрат енергії, посилення термогенезу, активація метаболізму.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

1. Кардамон

Ця спеція здатна полегшити дискомфорт у шлунку, нудоту. Сприяє свіжості дихання, підвищенню антиоксидантого статусу практично на 90%. Багатий на такі мінерали, як магній та цинк.



2. Кориця

Містить сполуку, яка називається цинамальдегід, що відповідає за лікувальні властивості. Має потужну антиоксидантну активність, допомагає боротись із запаленням, сприяє зниженню рівня холестерину та тригліцеридів у крові.

Головна заслуга відводиться на регуляцію рівня цукру. Так, кориця може знижувати концентрацію глюкози у крові шляхом уповільнення розщеплення вуглеводів у травному тракті та покращуючи чутливість клітин до інсуліну. Ефективна доза становить 0,5-2 ч.л. на добу.



3. Кмин

Відомий як ключовий інгредієнт багатьох індійських страв, багатий на природній вміст заліза. Одне дослідження серед 88 жінок із зайвою вагою показало, що ті, хто їв трохи менше 1 ч.л. кмину на добу, перебуваючи на низькокалорійній дієті, втрачали більше жирової тканини, аніж ті, хто не додавав кмин.



4. Кайенський перець

Використовується для приготування гострих страв. Дослідження показують, що діюча речовина, капсаїцин, зменшує апетит та відчуття голоду через зменшення вироблення гормону голоду греліну.

Ілюстративне фото (фото: instagram.com/samoylenko_diet)