ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Так змінилася! Доросла дочка Кошового вразила мережу зовнішнім виглядом

Новость на русском → Вівторок 16 березня 2021 09:58
Так змінилася! Доросла дочка Кошового вразила мережу зовнішнім виглядом Євген Кошовий зі старшою донькою Варварою (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)
Автор: Lite

Євген Кошовий – щасливий батько двох дочок. Старша, 13-річна Варвара вирішила займатися шоу-бізнесом, дівчинка вже встигла прийнято участь у проекті "Голос. Діти". Як всі творчі особистості, Варя дуже чутлива до критики на свою адресу – часто засмучується через хейта в мережі, але її тато завжди готовий прийти на виручку. Так, зіркова сім'я у складі тата-кварталівця, мами Ксенії і двох дочок – Варвари і Серафими влаштувала фотосет.

Результати сімейної фотосесії можна оцінити на сторінці дружина артиста Ксенії в Instagram.

"Сім'я", — лаконічно підписала фотосет вона. Євген опинився в "жіночому царстві", що відразу ж зазначили підписники дружини кварталівця. Також вони помітили, як подорослішала Варя. Дівчина позувала в лимонній сукні з коротким рукавом, її волосся укладене в красиві блискучі локони.

Так змінилася! Доросла дочка Кошового вразила мережу зовнішнім виглядом

Так змінилася! Доросла дочка Кошового вразила мережу зовнішнім виглядом

Так змінилася! Доросла дочка Кошового вразила мережу зовнішнім виглядом

Дружина Кошового показала його фото в "жіночому царстві" (фото: instagram.com/yalta_k)

Деякі користувачі мережі зазначили схожість Вари і її знаменитого тата, а також назвали дівчинку "татовою донькою".

  • Як красива і хороша сім'я
  • Євген, Вам пощастило, які гарні леді оточують Вас
  • Татова копія
  • Прекрасна сім'я
  • Варя так змінилася. Красуня!
  • Всі красотулі! Дійсно, жіноче царство
  • Класні
  • Красиві і щасливі
  • Красиві, спокійні обличчя
  • Чудова сім'я
  • Варвара мамина, а Серафима татова копія

Нагадаємо, що раніше актриса Олена Кравець прокоментувала чуткки, що вона пішла з "Квартал 95".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Квартал 95
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Комаровський розповів, коли щепитися від COVID-19 перехворівшим і ще не хворівшим
Комаровський розповів, коли щепитися від COVID-19 перехворівшим і ще не хворівшим