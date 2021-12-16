Що відомо про дівчат з групи ТОК, яких називають кумирами української молоді (фото)

Teen-поп група з яскравих дівчаток-підлітків з моменту свого запуску буквально "оселилася" в соцмережах: YouTube, Instagram і TikTok - там, де і живе сьогоднішня молодь.
Своїми піснями учасниці гурту ТОК підкорюють серця мільйонів юних українців. І їхня нова пісня "Искры", яка передає настрій зимових канікул, знову потрапила в тренди.
Учасниці групи ТОК підкорюють серця молодих українців (фото: прес-служба)
"Якщо любити до мурашок, жоден шторм не страшний". У нашій новій пісні ви знайдете найсміливіші думки про те, як важливо бути поруч з тим, хто тобі такий дорогий. Час швидкоплинний, тому потрібно встигнути сказати один одному ті важливі слова, які стануть доленосними", - коментують трек дівчата.
Учасниці групи ТОК підкорюють серця молодих українців (фото: прес-служба)
"Новий рік - ідеальний привід для цього! Швидше поринайте в атмосферу свят, проведіть ці канікули з коханими і найближчими людьми!" - додають вони.
ТОК - це п'ять яскравих підлітків, п'ять індивідуальностей, які разом створюють хітовий контент і з легкістю задають моду в жанрі популярної розважальної музики для підростаючої публіки.
Учасниці групи ТОК підкорюють серця молодих українців (фото: прес-служба)
Їхній перший сингл, "Мальчик TOP", вийшов в листопаді 2020-го, місяцем пізніше був опублікований кліп.
На YouTube це відео за рекордні терміни зібрало мільйон переглядів.
Проте, ТОК зуміли швидко осідлати першу хвилю популярності - і почали розвиватися в природному для себе середовищі: у світі коротких і чіпких ТікТок-роликів, челенджів, танців.
Учасниці групи ТОК підкорюють серця молодих українців (фото: прес-служба)
Завдяки цьому вони дуже швидко придбали значну армію шанувальників з числа тінейджерів - і вже їх наступну пісню, "Девочка с каре", аудиторія чекала по-справжньому.
Цей трек, завдяки успіху групи в соцмережах, став популярним ще до свого офіційного виходу.
Учасниці групи підігрівали до нього інтерес, викладаючи шматочки з кліпу і стимулюючи появу в тому ж ТікТоці великої кількості фан-роликів.
Сьогодні кожна з учасниць колективу, як і личить "generation Z", відчуває себе в соцмережах як риба у воді, а інтерес до їхньої творчості тільки зростає.
Учасниці групи ТОК підкорюють серця молодих українців (фото: прес-служба)