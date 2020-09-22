Відому українську телеведучу закидали яйцями: з'явилися кадри нападу

Аню Олицьку з проекту "У кого більше?" покарали індонезійські діти

Ведуча проекту "У кого більше?" на "Новому каналі" Аня Олицька, працюючи в Індонезії в харчовій індустрії, стала жертвою "нападу" - дівчину закидали яйцями. Саме в такий спосіб індонезійські діти вирішили помститися українці за те, що вона відмовилася дешево продати їм вуличну їжу керак-телор

Але навіть переживши "розстріл" яйцями Аня Олицька була не готова здатися. Ведуча "взяла в полон" маленьких бешкетників, щоб ті відшкодували їй збитки. Та материнське серце взяло гору над бажанням перемоги.

"Я відпустила їх, бо вони діти. Спочатку поставилася спокійно, але потім вони почали мене дражнити. Я дуже втомилася, і розуміння того, що треба все дорозпродати, розізлило мене. Потім "взяла у заручники" одного з хлопчиків, але вчасно зрозуміла, що це неправильно. У мені боролися учасниця "У кого більше?" та мама, яка й виграла у цій моральній боротьб", - поділилася Олицька.

Ведучу Аню Олицьку покарали діти

Взагалі, на першій роботі в Індонезії, яку Аня знайшла ще в Україні, вона мала бути офіціанткою в ресторані. Але коли власник закладу побачив, яка красуня хоче в нього працювати, то зробив її обличчям ресторану. Поставив продавати керак-телор - вуличну їжу, що складається з рису та яєць.

"Мені потрібна красива біла дівчина, яка ходитиме з цим по місту та продаватиме керак-телор. Хочу таким чином підняти продажі. 20% від кожного проданого коржика буде тобі", - сказав роботодавець Ані.

За п'ять годин роботи ведуча "У кого більше?" могла заробити 96 тисяч рупій, приблизно 183 грн.

Ведуча шоу "У кого більше?" Аня Олицька

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