ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Відому українську телеведучу закидали яйцями: з'явилися кадри нападу

Новость на русском → Вівторок 22 вересня 2020 16:19
Відому українську телеведучу закидали яйцями: з'явилися кадри нападу Аня Олицька стала жертвою "нападу" в Індонезії (фото: instagram.com/anna_olitskaya)
Автор: Дмитрий Войналович

Аню Олицьку з проекту "У кого більше?" покарали індонезійські діти

Ведуча проекту "У кого більше?" на "Новому каналі" Аня Олицька, працюючи в Індонезії в харчовій індустрії, стала жертвою "нападу" - дівчину закидали яйцями. Саме в такий спосіб індонезійські діти вирішили помститися українці за те, що вона відмовилася дешево продати їм вуличну їжу керак-телор

Але навіть переживши "розстріл" яйцями Аня Олицька була не готова здатися. Ведуча "взяла в полон" маленьких бешкетників, щоб ті відшкодували їй збитки. Та материнське серце взяло гору над бажанням перемоги.

"Я відпустила їх, бо вони діти. Спочатку поставилася спокійно, але потім вони почали мене дражнити. Я дуже втомилася, і розуміння того, що треба все дорозпродати, розізлило мене. Потім "взяла у заручники" одного з хлопчиків, але вчасно зрозуміла, що це неправильно. У мені боролися учасниця "У кого більше?" та мама, яка й виграла у цій моральній боротьб", - поділилася Олицька.

Відому українську телеведучу закидали яйцями: з'явилися кадри нападуВідому українську телеведучу закидали яйцями: з'явилися кадри нападу

Ведучу Аню Олицьку покарали діти

Взагалі, на першій роботі в Індонезії, яку Аня знайшла ще в Україні, вона мала бути офіціанткою в ресторані. Але коли власник закладу побачив, яка красуня хоче в нього працювати, то зробив її обличчям ресторану. Поставив продавати керак-телор - вуличну їжу, що складається з рису та яєць.

"Мені потрібна красива біла дівчина, яка ходитиме з цим по місту та продаватиме керак-телор. Хочу таким чином підняти продажі. 20% від кожного проданого коржика буде тобі", - сказав роботодавець Ані.

За п'ять годин роботи ведуча "У кого більше?" могла заробити 96 тисяч рупій, приблизно 183 грн.

Відому українську телеведучу закидали яйцями: з'явилися кадри нападуВідому українську телеведучу закидали яйцями: з'явилися кадри нападу

Ведуча шоу "У кого більше?" Аня Олицька

Раніше ми писали, що герой "Танців з зірками" відверто розповів про перший шлюб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Новый канал тв-шоу
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
В Україну повертається спекотна погода
Юлія Струкпарламентський редактор В Україну повертається спекотна погода