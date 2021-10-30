RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Відомий співак розповів, яка Полякова насправді і "злив" правду про неї

Автор: Styler

Оля Полякова не приховує, що володіє запальним і навіженим характером - навіть на початку відносин з чоловіком Вадимом той відчув на собі норовливий норов майбутньої дружини. Правда, артистка з тих пір дуже змінилася – вона працює над собою, володіє жіночою мудрістю і ніколи не спалахує без причини. А намагається у всьому розібратися і не давати спочатку волю емоціям. Так, колега Олі і її друг Dzidzio (Михайло Хома) розсекретив характер Полякової і розповів, яка ж вона насправді.

В інтерв'ю для YouTube-каналу "Балючі теми" він закликав не вірити образу на сцені.

У розмові з ведучою Наталією Балюк Михайло назвав "Королеву ночі" "класною жінкою".

"Як вам Оля Полякова? Кажуть, вона хамка, що вона зарозуміла", – звернулася до артиста інтерв'юер.

Dzidzio заявив, що Полякова насправді добра, але емоційна, тому іноді може накричати і бурхливо відреагувати.

"Не оцінюйте людей за образом. Зі мною вона дуже мила", - запевнив співак.

Dzidzio зізнався, що сприяє українізації Олі – разом вони навіть записали рідною мовою саундрек до фільму Полякової (зірка виступила співпродюсером) "Зірки за обміном".

"Я завжди українізую її, постійно. Зараз співаємо українську пісню", – зазначив артист.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова розповіла, як відривалася на підлеглих, а одного разу несправедливо зірвалася на домробітниці. Співачка потонула, що змінилася з тих пір і ніколи не відчитує інших без вагомої причини.

Читайте LITE в Google News
Оля ПоляковаDZIDZIO