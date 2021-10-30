Відомий співак розповів, яка Полякова насправді і "злив" правду про неї

У розмові з ведучою Наталією Балюк Михайло назвав "Королеву ночі" "класною жінкою".

"Як вам Оля Полякова? Кажуть, вона хамка, що вона зарозуміла", – звернулася до артиста інтерв'юер.

Dzidzio заявив, що Полякова насправді добра, але емоційна, тому іноді може накричати і бурхливо відреагувати.

"Не оцінюйте людей за образом. Зі мною вона дуже мила", - запевнив співак.

Dzidzio зізнався, що сприяє українізації Олі – разом вони навіть записали рідною мовою саундрек до фільму Полякової (зірка виступила співпродюсером) "Зірки за обміном".

"Я завжди українізую її, постійно. Зараз співаємо українську пісню", – зазначив артист.