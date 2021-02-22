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Відомий продюсер оцінив українську мову зірок: погана і катастрофічна

Новость на русском → Понеділок 22 лютого 2021 18:58
Відомий продюсер оцінив українську мову зірок: погана і катастрофічна Оля Полякова та Наталія Могилевська (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

Український телеродюсер Олексій Гончаренко впевнений, що мовний закон позитивно вплине на кіно- й телеіндустрію, а також похвалив зірок, які навчаються і намагаються говорити в кадрі рідною мовою.

В інтерв'ю для YouTube-каналу PRO:WIDER Гончаренко зазначив, що за інсайдерською інформацією навіть герої ток-шоу та реаліті з 2022 року заговорять українською – володіння державною мовою буде однією з головних вимог до них.

У мовному законі він бачить позитивні сторони, які допомагають українській кіно- і телеіндустрії розвиватися.

"Те, що завдяки цьому можуть грати тільки українські актори, працювати режисери і сценаристи – це добре. Важко – це перехідний період. Але ми це прехоріємо і переживемо", – переконаний Гончаренко.

Також він розповів, що думає про зіркових експертів українських розважальних шоу, які також повинні говорити українською в кадрі.

"У деяких дуже погана українська мова та катастрофічна. Але спроба говорити по-іншому не вийде", - запевнив продюсер.

Українська продюсер оцінив ступінь знання українськими зірками державної мови

"Кожен за свій рівень мови несе відповідальність особисто. Наприклад, Оля Полякова, у неї є свій образ і вона не професор філології. До її образу суржик і русизми – вони не кримінальні. Це хвороба росту, це треба пережити. Але те, що Оля або Наталя Могилевська намагаються говорити українською мовою (так, через пень-колоду), то це прекрасно", – вважає Гончаренко.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова поскаржилася, що в її квартирі у центрі Києва обвалилася стеля.

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