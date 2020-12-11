JULIK трьома словами описав 2020 рік і зробив заяву про повернення до DZIDZIO

Популярний український шоумен JULIK поділився своєю думкою, щодо 2020 року та про те, як він вплинув зокрема на його творчість. Крім того, у ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна артист дав відповідь на питання, що хвилює багатьох: чи збирається він повертатися до складу гурту DZIDZIO.

2020 рік визнаний одним із найгірших за весь час існування людства. Як він минає для тебе та твоєї творчості?

Справді, початок року не передбачав ніяких "але"… Та все ж пандемія, як би ми того не хотіли, "постукала у двері" і наробила, м’яко кажучи, багато неприємних речей. Я схильний до тієї думки, що здоров’я є найголовнішим і його потрібно берегти. Тому, навіть у такий час про творчість на мить забуваєш і робиш усе, аби твої рідні та близькі були у цілковитій безпеці.

За цей час, я багато чого усвідомив, почав писати пісні не тільки для себе, а й для інших артистів, які у такий, можна сказати, "скрутний час" намагаються не падати духом і роблять усе, аби музичні смаки шанувальників були задоволеними.

JULIK (фото з особистого архіву артиста)

Безумовно, гаманець багатьох українців відчутно "схуд" через пандемію. Чи довелось тобі у чомусь себе обмежувати, відмовляти?

Я завжди намагаюсь робити більше, аніж можу. Тому скаржитись - це не про мене. Як тільки артистам обмежили найголовніший заробіток - концерти, я не став сидіти, склавши руки. Навпаки, працював багато на студії, як вже вище казав, писав пісні, робив рекламні ролики. І як то кажуть, тьху-тьху, нівроку. Звісно, втратив основний дохід - концерти, багато корпоративів. Ще на початку 2020 року мав чимало концертів закордоном, які ми відклали на невизначений термін.

Якими трьома словами ти можеш описати 2020 рік?

"Випробування"! В першу чергу, цей рік для кожного став чимось новим, незвичним і навіть для когось доволі трагічним. Дивлячись щодня на статистику захворюваності, хочеться вірити у кращі перебіги і побажати усім лише міцного здоров’я. Друге слово, це, мабуть, "невизначеність", оскільки що буде далі і як розвиватиметься усе, відомо тільки Богу. І третє, як казав мій друг DZIDZIO, "яма". Чому яма? Тому що після неї завжди йде гора, яка насправді ось-ось має бути. Я оптиміст, і вірю, що буде все добре і краще.

До речі, про DZIDZIO. Нещодавно ти знявся в епізодичній ролі Аладіна у його новому кліпі. Чи означає це те, що ти вертаєшся у гурт?

Коли Михайло запропонував знятись у кліпі, я залюбки погодився. Цей процес, десятки годин і атмосфера, яку не сплутаєш ні з чим... Щодо повернення, то про це мови поки немає. Ми з DZIDZIO товаришуємо та працюємо над проєктами.

JULIK на зйомках кліпу DZIDZIO (фото: РБК-Україна)

Як зустрічатимеш 2021 рік?

Звісно, на Новий рік я люблю працювати. Але оскільки коронавірус ще не минув, не маю права наражати людей на небезпеку. Вже другий рік поспіль святкуватиму у колі родини та друзів. Минулого року відмовився від декількох корпоративів, а цього року запитів у мого концертного менеджера було менше.

JULIK зі своїм кліпом "Щастя"

Раніше ми писали, що пародія українського блогера очолила топ найпопулярніших відео на YouTube у 2020 році.

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