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"Як Ви там опинилися?" Леся Нікітюк показала фото 16-річної давності в несподіваному місці

Автор: Ольвія Агаркова

Леся Нікітюк вміє з гумором підійти до будь-якої життєвої ситуації. За це її дуже люблять шанувальники, адже не дарма вона давно набула статусу народної улюблениці. До того ж ведуча, справжня зірка соцмереж - її аккаунт в Instagram другий за популярністю після прездента України Володимира Зеленського!

Цього разу Леді Ле вирішила показати в Instagram, як виглядала 16 років тому, а заодно і поностальгувати за особливостями того часу.

Леся зручно розмістилася на ... дереві з мобільним телефоном в руці. На ній-джинси, пурпурна толстовка з принтами-написами і чорні кеди в горошок.

"Розмова з мамою. 2005 рік. p.s. Після цього фото, як мінімум, мені має запропонувати контракт Київстар, Діджус і навіть Мобілич", - написала ведуча.

Леся Нікітюк показала кумедне архівне фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Лесі почали згадувати і ностальгувати про час, коли перші оператори тільки виходили на український ринок, про тарифні пакети і хитрощі, які допомагали заощадити. Також багато з них розповіли, що в їхніх селах були труднощі з покриттям і зв'язок ловив далеко не скрізь, тому шукати сигнал на дереві було звичайною справою.

До слова, підписниці Леді Ле в деталях розібрали її образ - виявилося, що у багатьох в той час були аналогічні кеди і толстовка. Вони подякували Лесі за те, що одним фото вона змогла їх занурити в приємні спогади. У коментарях було чимало жартівливих реплік і гумору.

  • На дереві краще тягне
  • Як життєво.У багатьох були або є проблеми зі зв'язком. І знаходили її навіть у найнесподіваніших місцях
  • Знайомі кеди
  • Вся Леся в одному фото
  • І у мене була така кофточка і кеди
  • Ох ці модні кеди в горошок! Такі ж були
  • Крута фотка
  • Леся Іванівна, як Ви там опинилися
  • Супер-дівчинка! Гроза району, але така класна
  • Кроси і джинси модні

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк у зміїному міні похвалилася стрункими формами.

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Леся Нікітюк