Яка ж вона красива! 12-річна дочка Алессандри Амбросіо підкорила мережу модельною зовнішністю

Алессандра Амбросіо вже не раз демонструвала, якою красивою зростає її дочка Аня Луїза. Дівчинці в минулому році виповнилося 12, і вона виглядає практично дорослою. Від своєї популярної у всьому світі мами юна красуня успадкувала лише найкраще: модельну зовнішність, позитивний настрій і надзвичайну харизму.

Алессандра і Аня виглядають, як сестри (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Аня Луїза вже брала участь у кількох фотосесіях для глянцевих видань. І, схоже, разом з мамою вони підготували нову. На сторінці Алессандри з'явився новий пост, де вони з Анею позують на тлі океану. Галерея включає в себе ряд яскравих знімків, на яких обидві виглядають, немов ровесниці.

Амбросіо одягнена в біле плаття з рюшами, яке підкреслило її тонку фігуру. А Аня Луїза одянула пишну коротку спідницю та чорну футболку з принтом. Мама і дочка веселяться на тлі розкішного морського пейзажу, демонструючи свої стрункі засмаглі тіла. Мережа просто вибухнула захватами: фанати вважають, що дівчинка просто вилита мама і зобов'язана піти по її стопах.

Раніше ми писали, що Алессандра Амбросіо підкорила розкішним тілом на фото з пляжу.