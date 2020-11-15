Яка гарна: Світлана Тарабарова розчулила шанувальників знімком новонародженої дочки

Світлана Тарабарова у вересні вдруге стала мамою – на світ з'явилася її крихта-дочка. Співачка зізналася, що ім'я, яке отримала дівчинка, Марія, прийшов до подружжя під час подорожі по Іспанії. У Барселоні Тарабарова з чоловіком відвідали знаменитий собор Sagrada Família. Саме там, стоячи біля статуї Діви Марії, Світлана відчула ознаки токсикозу.

На цей раз співачка пообіцяла фоловерам розповісти, що вона відчуває, коли тримає на руках свою дочку. А проілюструвала свою обіцянку вона зворушливим знімком: щаслива мама тримає на руках маленьку дитину, вона схилилася над своєю дочкою, підтримуючи її головку, і ніжно посміхається.

Світлана Тарабарова з донькою (фото: instagram.com/tarabarova/)

Фолловери були просто в захваті від такого знімка, назвали малу справжньою красунею і зізналися, що тримати на руках власну дитину - найкраще почуття, яке їм довелося зазнати в цьому житті.

Нагадаємо, що раніше Світлана Тарабарова розчулила шанувальників розповіддю про крихту-сина. Схоже, материнство повністю поглинуло співачку, але вона від цього стає все щасливішою з кожним днем.