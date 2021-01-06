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Які гарні: Лілія Ребрик захопила фанатів знімками з батьками

Автор: Lite

Українська ведуча Лілія Ребрик не стомлюється постити фото з новорічних святкувань. Також вона дає поради, що краще поїсти і як потім розвантажити організм, щоб не хворіти і не поправлятися від смачної їжі.

Наприклад, щоб після Нового року налагодити роботу шлунка, Лілія порадила фанатам приготувати собі цю цілющу страву.

Також ведуча рекомендує не сидіти на дивані перед телевізором, а брати під руку партнера і танцювати. Або зібратися і поїхати до родичів!

Сама Лілія так і зробила, вона показала зворушливі знімки: вся родина сидить біля ялинки і радісно посміхається. Напевно, скоро справа дійде і до танців! Батьки Лілії, дві доньки і чоловік Андрій Дикий радіють з приводу зібратися разом.

"Зустріч з батьками - це завжди тепло, затишно та смачно", - написала українська ведуча у своєму мікроблозі.

Шанувальники Лілії обожнюють, коли вона ділиться з ними теплими родинними фотографіями, особистими моментами і щиросердним визнанням. Вони засипали всю рідню компліментами і побажали всім щасливого нового року.

  • Щаслива сім'я, навіть собачка посміхається! Щастя вам та сімейного благополуччя
  • Ви такі всі позитивні, дивишся на вас і душа радіє!
  • Ось звідки у вас така шикарна посмішка... це сімейний
  • Які красиві
  • Крута сімейка

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Нагадаємо, що нещодавно ведуча зізналася, що вона не свята - і, звичайно ж, у житті не все, як в Instagram, іноді вона теж втомлюється, у неї немає настрою і бажання спілкуватися навіть з улюбленими людьми.

Так що, крім рецептів і способів розвантаження від їжі, у Ребрик є також... рецепт гарного настрою! Як витримувати, якщо все дратує?

"Як я витримую!? Ніяк! Насправді травня маленький "прийом", - написала Лілія, додавши, що коли вона відчуває, що всі, він на межі, ще мить - і вона взоврется, вона робить це.

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Новини України Лілія Ребрикведущая