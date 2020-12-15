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Який же він гарненький: Джамала захопила фанатів знімком з сином на відпочинку

Новость на русском → Вівторок 15 грудня 2020 11:11
Який же він гарненький: Джамала захопила фанатів знімком з сином на відпочинку Джамала (instagram.com/jamalajaaa/)
Автор: Lite

Джамала не приховує, що вона - сама екстравагантність. Чого тільки варті її тюрбани на голові з підручних засобів в ансамблі зі спортивними костюмами і нереальними стрижками. Вона й сама нещодавно визначила свій стиль одним словом - "дивненький", а також розповіла, як вона до нього дійшла. Надихнутися стилем можна тут.

А поки що зірка вирішила відпочити від зими і від студії і полетіла в Єгипет, погрітися після непростого року і відійти від холодів. Джамала проводить час на пляжі в компанії свого батька і синів. Вони плавають, милуються морськими мешканцями і грають на музичних інструментах прямо на пляжі, чому б і ні. І, звичайно, роблять селфі.

До Речі, свій стиль співачка не залишила в Києві, а прихопила з собою. Наприклад, вона заплела собі безліч кісок та встромила у вуха сережки-"шпильки".

"Дуже хочеться поділитися цим теплом, сонцем... Для мене цінна кожна мить. Звичайно, справ все більше і більше навалюється, але дуже ціную ці моменти поруч з моїми дітьми, моїми рідними і цим прекрасним морем", - написала співачка, подякувавши долі, що в таку холодну пору вона "опинилася" в теплому краю.

Фото з синами особливо порадували мам-фоловерів зірки, вони почали розхвалювати красу малюків і розчулюватися, що у старшого вигоріло на сонці волосся і він перетворився в блондина.

Який же він гарненький: Джамала захопила фанатів знімком з сином на відпочинкуЯкий же він гарненький: Джамала захопила фанатів знімком з сином на відпочинкуДжамала з синами (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

"Який же він гарненький", "Малюк став блондином", "Які ж ви гарні, треба ж!", - написали фанати під знімком, де Джамала показує крупним планом своє обличчя і обличчя свого сина.

Нагадаємо, що у синів співачки незвичайні імена, а от як вона їх обрала, читайте тут: вибір імен для хлопців оповитий справжньою містикою.

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