Який зайчик: Анна Різатдінова зворушила фанатів однаковими нарядами з маленьким сином

Ганна Різатдінова та Сергій Мельник, яких звела разом шоу "Танці з зірками", не приховують своїх стосунків, але поки не одружилися.

У своєму новорічному привітанні всім шанувальникам Анна зізналася, що в новому році її головне бажання - ця побудувати сім'ю, хоча вона і не називає, з ким саме вона збирається її будувати, але фанати здогадалися, що з Сергієм.

А ось кого Анна завжди показує і ніколи не ховає - так це свого синочка Романа від попередніх стосунків гімнастки. На цей раз вона показала, як вони з малюком, за традицією, відпочивають у новорічні свята.





Мама з сином стоять в однакових білосніжних халатах, мабуть, в готелі, біля красуні-ялинки. Судячи з виразу обличчя хлопця, його розвеселив той, хто робить кадр. Фанати подумки припустили, що фотограф - Сергій, і стали засипати веселу парочку компліментами: "Ви прекрасні", "Який зайчик", "Красені".

Ганна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova/)

Також Різатдінова не пошкодувала для своїх фанатів яскравих новорічних знімків: на високих підборах і короткому ошатному платті Анна підкорила своєю красою на тлі різдвяної атрибутики.

"Кожен з нас знає, що йому потрібно для щастя! Нехай це щастя станеться в цьому році", - побажала вона фоловерам.

Читайте книги, які порадила чемпіонка, щоб навчитися самостійно будувати своє щастя: Анна поділилася списком своїх улюблених книг, які допомогли не тільки досягти успіху, але й утримати його.