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Камалія - Поляковій: не очікувала, що мати двох дочок може займатися булінгом

Автор: Lite

Співачка Камалія відповіла на скандальну заяву Олі Полякової в шоу "Маска", "Україна", про те, що у неї "товсті ноги" і взагалі вона "вся здорова".

Офіційну відповідь дала прес-служба проекту.

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Ситуація, коли Оля Полякова, обговорюючи фігуру героя в шоу "Маска", заявила, що вона точно не може належати Камалії, бо "Камалія - сисьската, величезна і з великими ногами", отримала продовження.

Камалія вирішила відповісти українській співачці, підкресливши, що вислів Полякової її не зачепив, але вона не очікувала подібного буллінгу від дорослої жінки:

"Для мене найважливіше - те, якою бачить мене мій коханий чоловік і який приклад я подаю власним дітям. Все інше мене не хвилює. Єдине що - я не очікувала, що доросла жінка і мати двох доньок може займатися булінгом".

Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Нагадаємо, це вже не перше висловлювання Олі Полякової про інших представниць шоу-бізнесу: нещодавно Полякова назвала співачку Тіну Кароль "плакальницею" - і потрапила в скандал.

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Новини України скандалмаскаОля ПоляковаКамалия
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