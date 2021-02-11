Камалія - Поляковій: не очікувала, що мати двох дочок може займатися булінгом

Ситуація, коли Оля Полякова, обговорюючи фігуру героя в шоу "Маска", заявила, що вона точно не може належати Камалії, бо "Камалія - сисьската, величезна і з великими ногами", отримала продовження.

Камалія вирішила відповісти українській співачці, підкресливши, що вислів Полякової її не зачепив, але вона не очікувала подібного буллінгу від дорослої жінки:

"Для мене найважливіше - те, якою бачить мене мій коханий чоловік і який приклад я подаю власним дітям. Все інше мене не хвилює. Єдине що - я не очікувала, що доросла жінка і мати двох доньок може займатися булінгом".

Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)