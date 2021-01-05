Камалія розповіла про наслідки коронавірусу: з'явилися головні болі

Відома українська співачка Камалія розповіла, як її родина перенесла коронавірус. Також артистка зізналася, що поки не готова робити щеплення від COVID-19.

А ось чоловік співачки Захур каже, що щеплення треба робити. При цьому підкреслив, що колишні президенти США Обама, Буш і Клінтон сказали, що будуть робити його на публіці. Про це артистка та її чоловік розповіли у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Камалія, Захур і їх діти перехворіли на коронавірус, наслідки якого відчувають до цього часу.

"Якщо ти видужав, - це ще нічого не значить. Тому що після перенесеної хвороби у тебе продовжують недостатньо функціонувати легені, серце і нервова система", - заявив Захур.

Камалія з чоловіком і дітьми (фото: прес-служба телеканалу "Україна")

Камалія розповіла, що COVID-19 вплинув навіть на пам'ять чоловіка.

"Я помітила, що у мене з'явилися головні болі і буває так, що змінюється настрій", - додала артистка.

Співачка розповіла, як перенесли коронавірусну інфекцію її діти. У Мірабелли хвороба пройшла через день-два, а Арабелла ніби як боліла, але тест на COVID-19 був негативним.

Нагадаємо, Камалія розповіла про новорічні традиції своєї сім'ї та розсекретила вартість прикрас ялинки.

Раніше Камалія прокоментувала свій візит в онкоцентр. Чутки про те, що у співачки можуть бути проблеми зі здоров'ям почали поширюватися після того, як вона опублікувала пост у мережі з геолокацією "Національний інститут раку".