Каменських у зухвалому міні зі сміливим декольте пішла на побачення з Потапом: "ідеальний чоловік"

Настя Каменських з мамою, кращою подругою і коханим чоловіком Потапом відпочиває в Хорватії. Співачка зізналася, що мріяла про відпустку, адже вона продуктивно працювала в літній, урожайний для артиста, період, а побути з другою половинкою для неї – завжди бажане проведення часу. Примітно, що Потап приєднався до компанії пізніше, а Настя була у нестямі від щастя по приїзду коханого на курорт. Так, парочка публікує романтичні фото і ходить на побачення у відпустці.

На особистій сторінці в Instagram Настя показала свій спокусливий літній образ дл рандеву з коханим.

Співачка позує в смарагдовому шовковому міні з оригінальним принтом. Вбрання ідеально підкреслило декольте артистки і дозволило їй показати свої стрункі ніжки. Взуття - витончені босоніжки з трендовим квадратним мисом на невеликому стійкому каблуці. Маленька чорна сумочка з крокодилячої шкіри стала доповненням до вбрання. Аксесуари - витончений золотий браслет з підвісками-кульками на зап'ясті і акуратні круглі сережки.

Настя Каменських показала ефектні фото з Хорватії (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя із задоволенням позує на камеру – вона сяє і випромінює щастя і умиротворення.

До слова, артистку фотографував її чоловік, а ось подруга Насті не змогла випустити з уваги цю особливість пари. "Ідеальний чоловік", - підписала вона кадри, на яких Потап терпляче і захоплено знімає дружину на телефон.

Скріншот відео

Співачка також показала спільне фото з Потапом. Чоловік обійняв дружину, а вона міцніше притулилася до нього.

Потап і Настя насолодилися побаченням у Хорватії (фото: instagram.com/kamenskux)