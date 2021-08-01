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"Можливість насолодитися": Каменських заворожила мережу інтимним фото з Потапом

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Хорватія, Неділя 01 серпня 2021 18:38
"Можливість насолодитися": Каменських заворожила мережу інтимним фото з Потапом Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвія Агаркова

Настя Каменських днями заінтригувала шанувальників новинами про те, що їх з Потапом чекає грандіозна подія. Фолловери пари припустили, що співачка чекає малюка або навіть готує возз'єднання легендарного дуету з чоловіком – Потап і Настя. Але на ділі виявилося, що зіркова родина відправляється у довгоочікувану спільну відпустку, адже побути удвох для завантажених роботою Потапа і Насті – велике щастя і удача.

На особистій сторінці в Instagram зірка поділилася повним любові і ніжності кадром з шанувальниками.

На фото крупним планом відображений вельми зворушливий і навіть інтимний момент. Співачка, прикривши очі, цілує руку свого чоловіка.

"Відпустка для нас - це не просто про виспатися, накупаються, об'їстися і вражатися новими місцями! Це можливість насолодитися один одним, коли ти нікуди не поспішаєш, щасливий і максимально розслаблений. Всім шлю найдобріші вібрації", – звернулася вона до шанувальників.

&quot;Можливість насолодитися&quot;: Каменських заворожила мережу інтимним фото з Потапом

Потап і Настя зачарували ніжністю (фото: instagram.com/kamenskux)

Фолловери зірки порахували фото ніжним, романтичним і дуже інтимним. Вони захопилися парою.

  • Ви дуже щира і красива пара
  • Гормон щастя
  • Як мило
  • Гарної насолоди
  • Красива, щаслива
  • Це класно!
  • Супер! Так і повинно бути!
  • Настюшка, ви як завжди супер. Ви випадково не вагітна?
  • Як ніжно і романтично
  • Як ніжно і чесно

До слова, Настя полетіла до Хорватії з мамою Лідією Петрівною і кращою подругою Ганною Андрійчук.

&quot;Можливість насолодитися&quot;: Каменських заворожила мережу інтимним фото з Потапом

Настя Каменських довго чекала відпустку з найулюбленішими (фото: instagram.com/kamenskux)

А ось Потап приєднався до компанії пізніше, тому співачка не змогла приховати своє щастя і навіть показала ніжні постільні кадри з коханим.

&quot;Можливість насолодитися&quot;: Каменських заворожила мережу інтимним фото з Потапом

Скріншот фото (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що раніше Потап зробив зізнання про розподіл фінансів у родині з Настею Каменських і розповів, хто з них платить за відпустку.

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