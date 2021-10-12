Каменських грайливо вип'ятила сідниці і зробила здивоване зізнання: виявився зовсім не таким

Потап і Настя Каменських полетіли в сонячну і по-літньому теплу Іспанію. Парочка почала з Мадрида і встигла вже обійти місто вздовж і впоперек, милуючись місцевими красотами. Звичайно, свої іспанські пригоди артисти показують в соцмережах.

Настя показала в Instagram милі зачаровує фото в знаменитому історичному містечку Іспанії за 70 км від столиці.

Пара вирішила не обмежуватися Мадридом, а подивитися і інші не менш атмосферні іспанські міста поблизу. Наприклад, Толедо.

Настя позує в базовій універсальній білій футболці, сірих штанях з високою посадкою і великими накладними кишенями в області сідниць. Вона променисто посміхається в камеру.

Настя Каменських була вражена Толедо (фото: instagram.com/kamenskux)

"Толедо виявився зовсім не таким, як ти собі його уявляєш по картинках з гугла. Він ще цікавіше і красивіше. Архітектура захоплює, а енергія міста обіймає спокоєм і величчю. Напишіть, хто був, ваші враження", - звернулася вона до шанувальників.

Настя поділилася емоціями після відвідин Толедо (фото: instagram.com/kamenskux)

Підписники співачки із задоволенням поділилися враженнями від відвідування старовинного і атмосферно іспанського міста - всі вони залишилися в повному захваті від побаченого і назвали Толедо містом-музеєм. Не обійшлос без комліментів на адресу усміхненої і грайливої Насті.

Шикарна

Прекрасна іспаночка

Красуня

Шик і блиск

Вау, це просто бомба

Краса в кадрі - атмосферно і звичайно модель чудова!

Настуся як завжди прекрасна, немає слів

Потап же запостив на своїй сторінці кумедне відео, зняте на вуличках Толедо. Ролик був зроблений у форматі TikTok. Потап і його дружина намагаються танцювати синхронно, але у репера не дуже виходить зловити ритм, втім, видовищність відео від цього нітрохи не постраждала.