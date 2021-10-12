ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Каменських грайливо вип'ятила сідниці і зробила здивоване зізнання: виявився зовсім не таким

Новость на русском →
Іспанія, Вівторок 12 жовтня 2021 17:58
Каменських грайливо вип'ятила сідниці і зробила здивоване зізнання: виявився зовсім не таким Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Потап і Настя Каменських полетіли в сонячну і по-літньому теплу Іспанію. Парочка почала з Мадрида і встигла вже обійти місто вздовж і впоперек, милуючись місцевими красотами. Звичайно, свої іспанські пригоди артисти показують в соцмережах.

Настя показала в Instagram милі зачаровує фото в знаменитому історичному містечку Іспанії за 70 км від столиці.

Пара вирішила не обмежуватися Мадридом, а подивитися і інші не менш атмосферні іспанські міста поблизу. Наприклад, Толедо.

Настя позує в базовій універсальній білій футболці, сірих штанях з високою посадкою і великими накладними кишенями в області сідниць. Вона променисто посміхається в камеру.

Каменських грайливо вип'ятила сідниці і зробила здивоване зізнання: виявився зовсім не таким

Каменських грайливо вип'ятила сідниці і зробила здивоване зізнання: виявився зовсім не таким

Настя Каменських була вражена Толедо (фото: instagram.com/kamenskux)

"Толедо виявився зовсім не таким, як ти собі його уявляєш по картинках з гугла. Він ще цікавіше і красивіше. Архітектура захоплює, а енергія міста обіймає спокоєм і величчю. Напишіть, хто був, ваші враження", - звернулася вона до шанувальників.

Каменських грайливо вип'ятила сідниці і зробила здивоване зізнання: виявився зовсім не таким

Настя поділилася емоціями після відвідин Толедо (фото: instagram.com/kamenskux)

Підписники співачки із задоволенням поділилися враженнями від відвідування старовинного і атмосферно іспанського міста - всі вони залишилися в повному захваті від побаченого і назвали Толедо містом-музеєм. Не обійшлос без комліментів на адресу усміхненої і грайливої Насті.

  • Шикарна
  • Прекрасна іспаночка
  • Красуня
  • Шик і блиск
  • Вау, це просто бомба
  • Краса в кадрі - атмосферно і звичайно модель чудова!
  • Настуся як завжди прекрасна, немає слів

Потап же запостив на своїй сторінці кумедне відео, зняте на вуличках Толедо. Ролик був зроблений у форматі TikTok. Потап і його дружина намагаються танцювати синхронно, але у репера не дуже виходить зловити ритм, втім, видовищність відео від цього нітрохи не постраждала.

Нагадаємо, що раніше шанувальники розкритикували Настю за нібито зайві кіло і зазначили, що та помітно додала у вазі.

Читайте LITE в Google News
Настя Каменських Потап
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
"Дощі з'являються поступово": синоптик розповіла про погоду в Україні
"Дощі з'являються поступово": синоптик розповіла про погоду в Україні