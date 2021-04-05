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Каменських мікробікіні розлютила мережу своєю відвертістю: Потап відреагував

Новость на русском → Мексика, Понеділок 05 квітня 2021 16:37
Каменських мікробікіні розлютила мережу своєю відвертістю: Потап відреагував Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменських полетіла в Мексику з важливим завданням – разом зі своєю подругою, дизайнером Ганною Андрійчук співачка знімає реаліті-шоу про своє життя, і обіцяє по-справжньому здивувати шанувальників і показати їм те, чого вони ще не бачили. Не обходитися і без відвертих фотосетів в купальнику, адже погода і обстановка цьому сприяють. Знімок в мікробікіні викликав бурю обговорень в мережі і розколов шанувальників на два табори.

Зірка вирішила подражнити фанів провокаційним кадром в Instagram.

Світлий крихітний бікіні практично не залишив простору для фантазії – мікроплавки і ліф підкреслили принади зірки.

"Вид на сад", - коротко, лаконічно, але з іронією підписала відверте фото Настя, адже вона знала, що шанувальники звернуть увагу не на вигляд з вікна, а з цікавістю розглядатимуть її апетитні форми.

Потап відреагував на провокаційний знімок дружини і залишив смайли у вигляді полум'я і красномовні сердечка.

Каменських мікробікіні розлютила мережу своєю відвертістю: Потап відреагував

Настя Каменських показала відвертий кадр (фото: instagram.com/kamenskux)

Далеко не всі підписники Насті прийшли в захват від її відвертого фото і розкритикували співачку. Звичайно, знайшлося чимало тих, хто щиро позаздрив Потапу.

  • Занадто вже! Що ще їй залишилося показати?
  • Соромлюся запитати..для чого це фото?
  • Жахливе фото. А чому не гола?
  • Вже навіть і негарно виглядає. Негарно в будь-якому випадку і в естетичному вигляді, і в моральному
  • Розпуста
  • Жахливий купальник
  • Класна фігурка, супер сексі клас, просто очей не відірвати. Залишайтеся завжди найкрасивішою і привабливою
  • Потап щасливчик
  • Хочу бути Потапом
  • Дівчина! Вам не соромно? Бути такою гарною

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських розбурхала мережу фото без обручки в компанії чоловіка.

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