Каменських мікробікіні розлютила мережу своєю відвертістю: Потап відреагував
Настя Каменських полетіла в Мексику з важливим завданням – разом зі своєю подругою, дизайнером Ганною Андрійчук співачка знімає реаліті-шоу про своє життя, і обіцяє по-справжньому здивувати шанувальників і показати їм те, чого вони ще не бачили. Не обходитися і без відвертих фотосетів в купальнику, адже погода і обстановка цьому сприяють. Знімок в мікробікіні викликав бурю обговорень в мережі і розколов шанувальників на два табори.
Зірка вирішила подражнити фанів провокаційним кадром в Instagram.
Світлий крихітний бікіні практично не залишив простору для фантазії – мікроплавки і ліф підкреслили принади зірки.
"Вид на сад", - коротко, лаконічно, але з іронією підписала відверте фото Настя, адже вона знала, що шанувальники звернуть увагу не на вигляд з вікна, а з цікавістю розглядатимуть її апетитні форми.
Потап відреагував на провокаційний знімок дружини і залишив смайли у вигляді полум'я і красномовні сердечка.
Настя Каменських показала відвертий кадр (фото: instagram.com/kamenskux)
Далеко не всі підписники Насті прийшли в захват від її відвертого фото і розкритикували співачку. Звичайно, знайшлося чимало тих, хто щиро позаздрив Потапу.
- Занадто вже! Що ще їй залишилося показати?
- Соромлюся запитати..для чого це фото?
- Жахливе фото. А чому не гола?
- Вже навіть і негарно виглядає. Негарно в будь-якому випадку і в естетичному вигляді, і в моральному
- Розпуста
- Жахливий купальник
- Класна фігурка, супер сексі клас, просто очей не відірвати. Залишайтеся завжди найкрасивішою і привабливою
- Потап щасливчик
- Хочу бути Потапом
- Дівчина! Вам не соромно? Бути такою гарною
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських розбурхала мережу фото без обручки в компанії чоловіка.