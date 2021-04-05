Каменських мікробікіні розлютила мережу своєю відвертістю: Потап відреагував

Настя Каменських полетіла в Мексику з важливим завданням – разом зі своєю подругою, дизайнером Ганною Андрійчук співачка знімає реаліті-шоу про своє життя, і обіцяє по-справжньому здивувати шанувальників і показати їм те, чого вони ще не бачили. Не обходитися і без відвертих фотосетів в купальнику, адже погода і обстановка цьому сприяють. Знімок в мікробікіні викликав бурю обговорень в мережі і розколов шанувальників на два табори.

Світлий крихітний бікіні практично не залишив простору для фантазії – мікроплавки і ліф підкреслили принади зірки.

"Вид на сад", - коротко, лаконічно, але з іронією підписала відверте фото Настя, адже вона знала, що шанувальники звернуть увагу не на вигляд з вікна, а з цікавістю розглядатимуть її апетитні форми.

Потап відреагував на провокаційний знімок дружини і залишив смайли у вигляді полум'я і красномовні сердечка.

Настя Каменських показала відвертий кадр (фото: instagram.com/kamenskux)

Далеко не всі підписники Насті прийшли в захват від її відвертого фото і розкритикували співачку. Звичайно, знайшлося чимало тих, хто щиро позаздрив Потапу.