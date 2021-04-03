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Куди Потап дивиться? Каменських в Мексиці без обручки на пальці спантеличила шанувальників

Новость на русском → Мексика, Субота 03 квітня 2021 11:48
Куди Потап дивиться? Каменських в Мексиці без обручки на пальці спантеличила шанувальників Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменських полетіла мексиканський Тулум разом з подругою, дизайнером Ганною Андрійчук-Завгородньою (екс-дружиною Позитиву з Время и Стекло і гурту MOZGI). Дівчата мають намір порадувати користувачів мережі запуском нового реаліті "Дівчата рулять", де покажуть своє життя і події, що відбуваються в ньому. Так, Настя вже встигли поділитися першими фото і відео, а також показала закулісся знімального процесу.

На сторінці в Instagram вона показала бекстейдж мексиканських пригод.

На фото Настя позує в оливковому ефектному річної комлекті – топі і міні-спідниці на запах. Поруч з нею знаходиться молодий чоловік з творчої групи артистки – він допомагає прикріпити петличний мікрофон до вбрання зірки. На задньому фоні можна побачити сплячих членів знімальної бригади.

Уважні шанувальники відразу почали закидати артистку питаннями. Наприклад, їх настрожил один з кадрів, де співачка демонструє свою руку без обручки. Також їх заінтригував молодий чоловік поруч з артисткою.

Куди Потап дивиться? Каменських в Мексиці без обручки на пальці спантеличила шанувальників

Куди Потап дивиться? Каменських в Мексиці без обручки на пальці спантеличила шанувальників

Настя Каменських спантеличила фото з Мексики (фото: instagram.com/kamenskux)

  • Де обручка?
  • Настюха, де Потап?
  • Куди Потап дивитися? Настю вже в Мексиці чіпають
  • Чому обручку не носиш?
  • Поки Потап не бачить
  • Новий наречений
  • Супер. Дуже красива фоточка і всі дуже красиві
  • Красуня-мексиканочка

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських зізналася, що мріє про малюка.

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