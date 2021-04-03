Куди Потап дивиться? Каменських в Мексиці без обручки на пальці спантеличила шанувальників
Настя Каменських полетіла мексиканський Тулум разом з подругою, дизайнером Ганною Андрійчук-Завгородньою (екс-дружиною Позитиву з Время и Стекло і гурту MOZGI). Дівчата мають намір порадувати користувачів мережі запуском нового реаліті "Дівчата рулять", де покажуть своє життя і події, що відбуваються в ньому. Так, Настя вже встигли поділитися першими фото і відео, а також показала закулісся знімального процесу.
На сторінці в Instagram вона показала бекстейдж мексиканських пригод.
На фото Настя позує в оливковому ефектному річної комлекті – топі і міні-спідниці на запах. Поруч з нею знаходиться молодий чоловік з творчої групи артистки – він допомагає прикріпити петличний мікрофон до вбрання зірки. На задньому фоні можна побачити сплячих членів знімальної бригади.
Уважні шанувальники відразу почали закидати артистку питаннями. Наприклад, їх настрожил один з кадрів, де співачка демонструє свою руку без обручки. Також їх заінтригував молодий чоловік поруч з артисткою.
Настя Каменських спантеличила фото з Мексики (фото: instagram.com/kamenskux)
- Де обручка?
- Настюха, де Потап?
- Куди Потап дивитися? Настю вже в Мексиці чіпають
- Чому обручку не носиш?
- Поки Потап не бачить
- Новий наречений
- Супер. Дуже красива фоточка і всі дуже красиві
- Красуня-мексиканочка
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських зізналася, що мріє про малюка.