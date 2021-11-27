Каменських з запаморочливим декольте розохотила мережу вбранням: "скільки пакетиків зіпсували"
Настя Каменських змінює образи для участі в гіпершоу "Маска" на каналі "Україна", як рукавички. Шанувальники просто не встигають звикати до її нових луків і перевтілень - вона експериментує з зачісками і орігнальним вбрання, щоразу дивуючи глядачів не менше, ніж учасники.
На особистій сторінці в Instagam Настя показала образ зі свіжого випуску проекту і викликала суперечки в мережі.
На зірці - оригінально оформлене плаття-міні. В очі відразу кидається глибоке декольте, а також незвично оформлені рукава і рюші на корсеті, зроблені ніби з поліетиленового полотна. Для додання образу флера загадковості співачка одягла на обличчя вуаль, у вуха - великі звисаючі сережки з камінням.
Настя Каменських в незвичайному вбранні показала декольте (фото: instagram.com/kamenskux)
Макіяж зроблений з акцентом на губи ягідного відтінку. Вона прибрала волосся назад, уклавши їх в об'ємний хост.
Думки прихильників про новий образ Насті розділилися. Комусь він сподобався, інші ж розкритикували вбрання.
До речі, зараз Настя знаходиться в Аабу-Дабі. Також в ОАЕ прилетіли Катя Осадча, Слава Камінська та фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна.
- Настюша, ти чарівна
- Вау круто виглядаєш
- Нереальна
- Настя, ти, як завжди, красуня
- Настюша, ти богиня
- Красива сукня, дуже нагадує значка маски і майже в колір
- Настя - красуня, вбрання - колгосп
- Класно виглядаєш
- Ех, скільки целофанових бузкових пакетів зіпсували
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських спокусила розкішним бюстом у блискучому вбранні.