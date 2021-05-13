Камінська в прозорому халаті і нескромній позі поніжилася з чоловіком: "колишній з розуму зійде"

Слава в прозорому халаті з мереживною окантовкою розмістилася на ліжку і прийняла пікантну позу. Поруч з нею лежить і сміється чоловік. Слава закинула на нього ногу і заклично дивиться в камеру. У підписі до кадру співачка пояснила, ким він їй доводиться.

"Концертний директор моєї мрії! І в горі, і в радості. Ми тут такого напланували... " - заінтригувала артистка.

Слава вміє майстерно інтригувати (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники артистки також відповіли на її питання, в якому місті вони чекають концерт співачки і поділилися враженнями від гарячого знімка.