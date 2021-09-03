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Каньє Уест чесно зізнався в невірності Кім Кардашьян і алкогольній залежності

Автор: RBC.UA

Американський репер, який нещодавно випустив новий альбом Donda, за допомогою треків пролив світло на справжні причини розлучення з Кім Кардашьян.

А також розповів про багато неприємних моментів, включаючи зради і алкогольну залежність.

Музикант у своїх текстах відобразив справжню картину шлюбу. І тепер шанувальникам стало відомо, що Каньє Уест не був зразковим чоловіком і ставати їм в майбутньому не має наміру. В одній з пісень є такі рядки: "Тут я веду себе занадто багато. Ось я йду з новою ципочкою. І я знаю, що правда. Все ще граю після двох дітей". Каньє буквально розповів усім, що зраджував Кім під час, коли вона вже народила двох дітей.

Кім Кардашян і Каньє Уест здавалися ідеальною парою (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Ця пісня певною мірою є його свідченням про все, що він зробив неправильно, і про те, що він несе відповідальність за розпад їхнього шлюбу", - поділився інсайдер. До слова, він поспішив уточнити, що "ципочкою" була зовсім не Ірина Шейк, з якою артисту приписували роман.

Також по цій пісні можна судити, що Уест не має наміру миритися з дружиною. У пісні він повідомляє, що ніколи не повернеться до сім'ї в їх особняк за $60 млн. Ще одне зізнання стосується його алкогольної залежності.

Проте, днями в мережі з'явилася інформація, що пара знову дуже близька. Після спільного виступу Кім навіть вирішила почекати з розлученням.

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