Каньє Уест зажадав вибачень від Біллі Айліш перед Тревісом Скоттом, вона відповіла

Раньше ми писали про те, що під час виступу Айліш в Атланті на вихідних у шанувальниці перед сценою виникли проблеми з диханням. Співачка зупинила шоу, щоб її команда змогла знайти інгалятор для фанатки. Після інциденту співачка кинула короткий коментар, який багато хто сприйняв як відсилання до трагічної ситуації під час виступу репера Тревіса Скотта на фестивалі Astroworld.

"Я чекаю, коли люди будуть в порядку, перед тим як продовжити", - сказала Біллі шанувальникам.

Каньє Уест відреагував на слова Біллі Айліш постом в Instagram, в якому дав зрозуміти, що може відмовитися від участі у фестивалі Coachella Music & Arts, якщо співачка не вибачиться перед Скоттом. Уест і Айліш заявлені хедлайнерами фестивалю, який буде проходити в квітні цього року.

"ДАВАЙ, БІЛЛІ. МИ ЛЮБИМО ТЕБЕ. БУДЬ ЛАСКА, ВИБАЧСЯ ПЕРЕД ТРЕВОМ І СІМ'ЯМИ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ. НІХТО НЕ ДОПУСКАВ, ЩОБ ЦЕ СТАЛОСЯ. ТРЕВ НЕ РОЗУМІВ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ, СТОЯЧИ НА СЦЕНІ, І БУВ ДУЖЕ ЗАСМУЧЕНИЙ, КОЛИ ДІЗНАВСЯ ПРО ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЯ. І ТАК, ТРЕВ БУДЕ ЗІ МНОЮ НА КОАЧЕЛЛІ, АЛЕ ТЕПЕР МЕНІ ПОТРІБНО, ЩОБ БІЛІ ВИБАЧИЛАСЯ ДО МОГО ВИСТУПу", - підписав фото Каньє великими літерами.

Вибачень від поп-співачки репер не дочекався, але все ж юна діва відповіла Уесту в коментарях.

Billie Eilish responds to Kanye West asking her to apologize for allegedly dissing Travis Scott:



“literally never said a thing about travis. was just helping a fan” pic.twitter.com/kMLCwk0Hzh