ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Каньє Уест зажадав вибачень від Біллі Айліш перед Тревісом Скоттом, вона відповіла

Новость на русском →
США, П'ятниця 11 лютого 2022 11:47
Каньє Уест зажадав вибачень від Біллі Айліш перед Тревісом Скоттом, вона відповіла Біллі Айліш не стала відмовчуватися (фото: Getty)
Автор: Сергій Кулик

Каньє Уест зажадав вибачень від Біллі Айліш. Правда не собі, а своєму колезі і приятелеві реперу Тревісу Скотту, якого Айліш нібито зачепила минулої суботи на своєму концерті.

Про це повідомляє New York Post

Раньше ми писали про те, що під час виступу Айліш в Атланті на вихідних у шанувальниці перед сценою виникли проблеми з диханням. Співачка зупинила шоу, щоб її команда змогла знайти інгалятор для фанатки. Після інциденту співачка кинула короткий коментар, який багато хто сприйняв як відсилання до трагічної ситуації під час виступу репера Тревіса Скотта на фестивалі Astroworld.

"Я чекаю, коли люди будуть в порядку, перед тим як продовжити", - сказала Біллі шанувальникам.

Каньє Уест відреагував на слова Біллі Айліш постом в Instagram, в якому дав зрозуміти, що може відмовитися від участі у фестивалі Coachella Music & Arts, якщо співачка не вибачиться перед Скоттом. Уест і Айліш заявлені хедлайнерами фестивалю, який буде проходити в квітні цього року.

"ДАВАЙ, БІЛЛІ. МИ ЛЮБИМО ТЕБЕ. БУДЬ ЛАСКА, ВИБАЧСЯ ПЕРЕД ТРЕВОМ І СІМ'ЯМИ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ. НІХТО НЕ ДОПУСКАВ, ЩОБ ЦЕ СТАЛОСЯ. ТРЕВ НЕ РОЗУМІВ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ, СТОЯЧИ НА СЦЕНІ, І БУВ ДУЖЕ ЗАСМУЧЕНИЙ, КОЛИ ДІЗНАВСЯ ПРО ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЯ. І ТАК, ТРЕВ БУДЕ ЗІ МНОЮ НА КОАЧЕЛЛІ, АЛЕ ТЕПЕР МЕНІ ПОТРІБНО, ЩОБ БІЛІ ВИБАЧИЛАСЯ ДО МОГО ВИСТУПу", - підписав фото Каньє великими літерами.

Вибачень від поп-співачки репер не дочекався, але все ж юна діва відповіла Уесту в коментарях.

"Буквально ніколи нічого не казала про Тревіса. Просто допомагала фанатці", - написала Айліш.

Раніше ми писали про те, як Біллі Айліш кардинально змінила зачіску і побила рекорд Селени Гомес в Instagram

Читайте LITE в Google News
Канье Уэст Билли Айлиш
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Ефектні фото Юлі - української волейболістки, яка своїм танцем зачарувала увесь світ
Ефектні фото Юлі - української волейболістки, яка своїм танцем зачарувала увесь світ