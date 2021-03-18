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Новий тренд: Біллі Айлиш кардинально змінила зачіску і побила рекорд Селени Гомес в Instagram

Новость на русском → США, Четвер 18 березня 2021 17:20
Новий тренд: Біллі Айлиш кардинально змінила зачіску і побила рекорд Селени Гомес в Instagram Біллі Айлиш (фото: instagram.com/billieeilish)
Автор: Lite

Незабаром після церемонії Греммі 2021, де Біллі Айлиш отримала 2 статуетки, співачка знову здивувала світ. Цього разу - своїм перевтіленням. Популярна виконавиця, на яку в мережі Instagram підписано понад 78 мільйонів чоловік, кардинально змінила стиль.

Фото зірки в новому іміджі викликало небувалий інтерес публіки. Всього за кілька хвилин (а саме 5) воно набрало мільйон лайків, що дозволило знімку змагатися з фото Селени Гомес з Італії, яке свого часу набрала мільйон за 13 хвилин.

Біллі, яка не зраджувала своїй зачісці з чорно-зеленими волоссям довгий час, стала яскравою платиновою блондинкою. Як видно, співачка і сама поки не може повірити, що зважилася на таке.

Новий тренд: Біллі Айлиш кардинально змінила зачіску і побила рекорд Селени Гомес в InstagramНовий тренд: Біллі Айлиш кардинально змінила зачіску і побила рекорд Селени Гомес в Instagram

Біллі Айлиш з новою зачіскою (фото: instagram.com/billieeilish)

"Ущипніть мене", - написала вона під вище згаданим постом. Зараз кількість позначок "подобається" під ним впевнено йде до 17 мільйонів. До речі, найпопулярнішим знімком в Instagram, як і раніше, є яйце. Зараз на ньому близько 55 мільйонів лайків і його ще ніхто не обігнав.

"Нам подобається блонд, Біллі", "Так, це супер", "Ти виглядаєш так круто", "Чудова", - радіють фанати. Напевно експеримент Айлиш викличе хвилю перетворень і серед її шанувальників. Так що блонд ризикує стати головним перукарським трендом цієї весни!

Раніше ми писали про найстильніші і найбільш невдалі образи Греммі 2021.

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