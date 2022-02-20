Каньє Уест висунув три умови для розлучення з Кім Кардашьян, але вона їх відкинула

Тому Каньє готовий піти на поступки Кім, якщо будуть дотримані три висунутих ним умови. Перш за все, репер зажадав недоторканності їх з Кім спільного трасту – він проти того, щоб Кардашьян могла переводити звідти гроші на свої рахунки.

По-друге, Каньє наполягає, щоб у разі смерті одного з екс-подружжя належні грошові кошти із загального трасту були відшкодовані будь-якою зі сторін.

Кім Кардашян з дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

І останнє – Уест хоче, щоб Кім відмовилася від подружніх привілеїв до тих пір, поки вони не вирішать всі питання про власність і опіку над чотирма дітьми. Якби Кім пішла на цю умову, при винесенні рішення судом особисте листування подружжя стало б частиною судового протоколу. Адвокати Кардашьян відкинули всі вимоги.

Проте, дії Уеста однозначно можуть ускладнити процес розлучення. Більш того –багато шанувальників пари вважають, що цього і домагається Каньє. Як відомо, репер неодноразово висловлював бажання помиритися з Кім.