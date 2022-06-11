ru ua
Сб, 11 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Карета принцеси і розкішна сукня: Брітні Спірс показала унікальні фото зі свого весілля

Новость на русском →
Лос-Анджелес, США, Субота 11 червня 2022 13:46
Карета принцеси і розкішна сукня: Брітні Спірс показала унікальні фото зі свого весілля Брітні Спірс і Сем Асгарі одружилися (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: Марина Настевич

9 червня в Лос-Анджелесі відбулася одна з найбільш обговорюваних весіль року - Брітні Спірс і Сем Асгарі обмінялися клятвами вірності.

Яскравими і романтичними фото і відео з заходу поділилася в Instagram щаслива новоспечена дружина.

Церемонія одруження 40-річної співачки і манекенника Сема Асгарі, який молодший за неї на 12 років, відбулася в закритому елітному районі Хідден-Хілс в Лос-Анджелесі.

Список гостей включав близько 100 осіб, а з рідних Спірс на весілля був запрошений тільки її старший брат Брайан. Батьки і сестра зірки не значилися в переліку гостей церемонії. Сини Брітні від попереднього шлюбу, 16-річний Шон Престон і 15-річний Джейден Джеймс, також пропустили весілля.

Зате серед гостей було безліч знаменитостей - Мадонна, Періс Хілтон, Дрю Беррімор, Селена Гомес та інші.

На торжестві також була присутня італійський дизайнер Донателла Версаче, яка створила для Брітні казкову вінчальну сукню з довгим шлейфом. Наречена доповнила образ летючою фатою, наречений же був в смокінгу від Versace.

Карета принцеси і розкішна сукня: Брітні Спірс показала унікальні фото зі свого весілляКарета принцеси і розкішна сукня: Брітні Спірс показала унікальні фото зі свого весілляКарета принцеси і розкішна сукня: Брітні Спірс показала унікальні фото зі свого весілля

Біля будинку наречену чекала карета принцеси і білий кінь. Десятихвилинна церемонія проходила під шатром, а все навколо було прикрашено безліччю квітів.

Карета принцеси і розкішна сукня: Брітні Спірс показала унікальні фото зі свого весілляКарета принцеси і розкішна сукня: Брітні Спірс показала унікальні фото зі свого весілля

Після офіційної церемонії співачка переодяглася: на вечірці вона з'явилася в чорній і червоній міні-сукнях.

Карета принцеси і розкішна сукня: Брітні Спірс показала унікальні фото зі свого весілляКарета принцеси і розкішна сукня: Брітні Спірс показала унікальні фото зі свого весілляКарета принцеси і розкішна сукня: Брітні Спірс показала унікальні фото зі свого весілляБрітні Спірз показала барвисті фото зі свого весілля з Семом Асгарі (фото: instagram.com/britneyspears)

"Казки стали реальністю", - написала щаслива Брітні під відео з церемонії.

Брітні Спірс і Сем Асгарі познайомилися в 2016 році на зйомках кліпу співачки, а у вересні цього року Асгарі зробив Брітні пропозицію. У квітні артистка оголосила, що вони чекають першу спільну дитину, проте пізніше повідомила, що перенесла викидень.

Асгарі став третім чоловіком Спірс. Співачка вперше вийшла заміж в 2004 році за Джейсона Олександра, а через 55 годин після реєстрації шлюбу пара розпалася. З 2004 по 2007 рік Спірс була одружена з танцюристом Кевіном Федерлайном, якому народила двох дітей.

Нагадаємо, що екс-чоловік Брітні, з яким вона була одружена 55 годин, хотів зірвати її весілля. Джейсон Александер переліз через паркан маєтку і хотів зробити пряму трансляцію, проте поліція швидко його затримала.

Раніше ми писали, що Брітні Спірс отримає 15 мільйонів за випуск книги про своє життя.

Читайте LITE в Google News
Брітні Спірс
STYLER
"Жирного орка", який осквернив прапор України у Франції, знайшли: ким він виявився
"Жирного орка", який осквернив прапор України у Франції, знайшли: ким він виявився