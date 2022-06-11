Карета принцеси і розкішна сукня: Брітні Спірс показала унікальні фото зі свого весілля

9 червня в Лос-Анджелесі відбулася одна з найбільш обговорюваних весіль року - Брітні Спірс і Сем Асгарі обмінялися клятвами вірності.

Яскравими і романтичними фото і відео з заходу поділилася в Instagram щаслива новоспечена дружина.

Церемонія одруження 40-річної співачки і манекенника Сема Асгарі, який молодший за неї на 12 років, відбулася в закритому елітному районі Хідден-Хілс в Лос-Анджелесі.

Список гостей включав близько 100 осіб, а з рідних Спірс на весілля був запрошений тільки її старший брат Брайан. Батьки і сестра зірки не значилися в переліку гостей церемонії. Сини Брітні від попереднього шлюбу, 16-річний Шон Престон і 15-річний Джейден Джеймс, також пропустили весілля.

Зате серед гостей було безліч знаменитостей - Мадонна, Періс Хілтон, Дрю Беррімор, Селена Гомес та інші.

На торжестві також була присутня італійський дизайнер Донателла Версаче, яка створила для Брітні казкову вінчальну сукню з довгим шлейфом. Наречена доповнила образ летючою фатою, наречений же був в смокінгу від Versace.

Біля будинку наречену чекала карета принцеси і білий кінь. Десятихвилинна церемонія проходила під шатром, а все навколо було прикрашено безліччю квітів.

Після офіційної церемонії співачка переодяглася: на вечірці вона з'явилася в чорній і червоній міні-сукнях.

Брітні Спірз показала барвисті фото зі свого весілля з Семом Асгарі (фото: instagram.com/britneyspears)

"Казки стали реальністю", - написала щаслива Брітні під відео з церемонії.

Брітні Спірс і Сем Асгарі познайомилися в 2016 році на зйомках кліпу співачки, а у вересні цього року Асгарі зробив Брітні пропозицію. У квітні артистка оголосила, що вони чекають першу спільну дитину, проте пізніше повідомила, що перенесла викидень.

Асгарі став третім чоловіком Спірс. Співачка вперше вийшла заміж в 2004 році за Джейсона Олександра, а через 55 годин після реєстрації шлюбу пара розпалася. З 2004 по 2007 рік Спірс була одружена з танцюристом Кевіном Федерлайном, якому народила двох дітей.