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Кароль, Каменських і Потап вразили співом наживо: знайдіть відмінності

Новость на русском → Вівторок 16 лютого 2021 11:34
Кароль, Каменських і Потап вразили співом наживо: знайдіть відмінності Тіна Кароль і Настя Каменських (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

Українські артисти скучили по концертам і використовують будь-яку можливість віступить перед своєю аудиторією і порадувати фанів. Так, під час романтичного пісенного марафону на українській радіостанції "Хіт FM" зірки показали, як вміють співати наживо і вразили слухачів.

Відповідні записи можна було подивитися і послухати в сторіс Instagram радіостанції.

Так, Тіна Кароль замінила слово в приспіві і представила власну оригінальну і неповторимуюю живу версію нового хіта "Скандал".

"Я все таки міняла слова: "не для твоїх втрат", а треба було "не для твоїх перемог" Ну, вибачте", - кокетливо зазначила Тіна.

До речі, під час ефіру співачка зізналася, що отримала на День Всіх Закоханих – їй вручили букет маків, але дарувальника вона так і не розсекретила.

Тіна вирішила поміняти в приспіві слово

Також живе звучання пісні "Почуття" можна було почути з вуст Насті Каменських. Співачка з почуттям заспівала свій новий хіт, який, до речі, дуже подобався її батьку, якого недавно не стало.

Настя чуттєво заспівала про кохання

Заверши марафон до Дня Закоханих учасники гурту MOZGI, включаючи Потапа. Вони виконали пісню з нового альбому – Letat. На записі можна почути, як без фонограми співає Потап, а також його колеги по грурту Дядя Вадя і Позитив (Олексій Завгородній). Правда, артисти кілька разів забули слова, але з гумором підійшли до цього форс-мажору, адже під час живого виконання може статися все.

MOZGI під час живого виконання забули слова

Нагадаємо, що раніше в мережі порівняли живе виконання пісні Світлани Лободи зі студійною остаточною і обробленою версією.

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