Кароль у сукні-смокінгу за 5 300 грн вбила наповал грацією і стилем: жінка-кішка

Тіна прогулялася по вулиці в чорній елегантній і спокусливій сукні-смокінгу з золотими гудзиками від бренду Jaswely. Її ціна становить близько 5 300 грн.

Довге двобортне плаття по фігурі з накладними кишенями-обманками, відкритою лінією декольте і пікантним розрізом ідеально сіло на стрункі форми зірки. До слова, свою форму Тіна підтримує завдяки спеціальній силовій йозі з елементами акробатики.

Тіна Кароль показала ефектний street style образ (фото: instagram.com/tina_karol)

Вона доповнила строге ефектне вбрання чорними чобітьми-панчохами на високих підборах.

Її макіяж був зроблений з акцентом на губи – трендова коричнево-червона помада стала привабливим і яскравим акцентом образу.

Скріншот (jaswely.com)

"Ноу ноу драма, життя прекрасне", - констатувала під ефектними фотосетом співачка.

Шанувальники прийшли в захват від нового розкішного у своїй простоті і спокусливості образу зірки.