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Кароль продала свій цифровий відбиток пальця: яку суму виручила співачка і хто покупець

Автор: Ольвія Агаркова

Нещодавно Тіна Кароль виставила на продаж незвичайний лот - свій цифровий відбиток пальця. Тоді цей крок викликав резонанс в мережі. До слова, угода пройшла успішно і сьогодні, 16 липня, закінчилися торги на NFT аукціоні за цей унікальний цифровий автограф українкої поп-діви.

За відбиток пальця співачки виручили 100 тис. гривень. Ім'я покупця не розголошується. Про закінчення торгів і подальші плани артистка написала в Instagram.

Так, отримані кошти Тіна передала на розвиток власного свіжого музичного проекту "Молода кров".

"Продано! Сьогодні мій цифровий відбиток пальця був проданий на NFT аукціоні! Всі виручені кошти передаю в проект "Молода кров" - майбутній україномовний альбом, вихід якого приурочений до Дня Незалежності України. У ньому ви почуєте несподівані дуети, і ми разом відкриємо нові імена. Важливо пам'ятати історію і створювати нову", - написала співачка.

"Молода кров" - проект національного масштабу, місія якого відкрити для слухачів нові імена і поповнити каталог української музики сучасними піснями.

Тіна Кароль продала свій цифровий автограф (фото: instagram.com/tina_karol)

"Важливо пам'ятати історію і створювати нову. Проект "Молода кров" про музику і молодих виконавців, які будуть звучати завтра", - розповіла Тіна.

Шанувальники артистки прийшли в захват від таких новин.

  • Дуже цікаво почути цей альбом і відкрити нові імена в дуетах з Вами
  • Браво, Тіна! Не перестаєш дивувати!!! Мудра не по роках, красива, сучасна і амбітна!
  • Це так круто
  • Це величезний внесок для молодих талантів, як з боку покупця, так і для Тіни за ідею показати, якими талантами багата Україна, спасибі за мудрість і завзятість нашої Тіни

До речі, раніше Кароль вже створювала успішні музичні проекти для популяризації сучасної української культури. Пісня "Україна-це ти"тбула виконана співачкою спільно з учасниками проекту "Голос. Діти". Композиція була включена до шкільної програми, а також опублікована в хрестоматії з української мови для других класів загальноосвітніх шкіл України.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кроль показала свій кліп, знятий ще 10 років тому.

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Тіна Кароль