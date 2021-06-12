ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кароль в тісній сукні без білизни запаморочила голову значним декольте: "сильно красива"

Новость на русском →
Субота 12 червня 2021 19:40
Кароль в тісній сукні без білизни запаморочила голову значним декольте: "сильно красива" Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Тіна Кароль майстерно володіє мистецтвом зводити шанувальників з розуму своїми естетичними фотосетами, попутно демонструючи точені форми і хвилюючі вигини. Останні фотосети зірки виходять вельми спокусливими, а фани не встигають переводити дух, як українська поп-діва знову радує їх новою порцією розкішних фото.

Свіжий пікантний кадр опублікований на сторінці Тіни в Instagram.

Співачка розмістилася на підлозі в зручній позі. На ній - трикотажне облягаюче плаття-міді відтінку мокко зі значним пікантним вирізом в області декольте і кокетливими гудзиками. Помітно, що під вбранням зірки немає білизни. Вона зробила контрастний манікюр і педикюр з чорним лаком, схилила голову на бік і заворожила шанувальників променистою посмішкою.

"Дівчина, дівчинка, жінка - символ сім'ї затишку і тепла", - написала Тіна демонструючи свої міні-копії у вигляді воскових свічок.

Кароль в тісній сукні без білизни запаморочила голову значним декольте: &quot;сильно красива&quot;

Тіна Кароль показала розкішні груди в облягаючому вбранні (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники прийшли в захват від споглядання своєї улюблениці.

  • Така сильно красива
  • Просто уособлення жіночності! Скільки тепла і любові
  • Прямо дівчинка-кокеточка
  • Прекрасна
  • Красунька
  • Шикарна
  • Яка чарівнысть
  • Принцеса
  • Така затишна
  • Супер

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль показала зухвалий образ у латексних штанях. Тоді фани назвали вбрання зірки "сімейним", натякаючи на любов Дана Балана до шкіряних штанів.

Читайте LITE в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Тіна Кароль
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Вакарчук розлучився з дружиною після 20 років шлюбу
Вакарчук розлучився з дружиною після 20 років шлюбу