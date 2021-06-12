Кароль в тісній сукні без білизни запаморочила голову значним декольте: "сильно красива"
Тіна Кароль майстерно володіє мистецтвом зводити шанувальників з розуму своїми естетичними фотосетами, попутно демонструючи точені форми і хвилюючі вигини. Останні фотосети зірки виходять вельми спокусливими, а фани не встигають переводити дух, як українська поп-діва знову радує їх новою порцією розкішних фото.
Свіжий пікантний кадр опублікований на сторінці Тіни в Instagram.
Співачка розмістилася на підлозі в зручній позі. На ній - трикотажне облягаюче плаття-міді відтінку мокко зі значним пікантним вирізом в області декольте і кокетливими гудзиками. Помітно, що під вбранням зірки немає білизни. Вона зробила контрастний манікюр і педикюр з чорним лаком, схилила голову на бік і заворожила шанувальників променистою посмішкою.
"Дівчина, дівчинка, жінка - символ сім'ї затишку і тепла", - написала Тіна демонструючи свої міні-копії у вигляді воскових свічок.
Тіна Кароль показала розкішні груди в облягаючому вбранні (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники прийшли в захват від споглядання своєї улюблениці.
- Така сильно красива
- Просто уособлення жіночності! Скільки тепла і любові
- Прямо дівчинка-кокеточка
- Прекрасна
- Красунька
- Шикарна
- Яка чарівнысть
- Принцеса
- Така затишна
- Супер
Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль показала зухвалий образ у латексних штанях. Тоді фани назвали вбрання зірки "сімейним", натякаючи на любов Дана Балана до шкіряних штанів.