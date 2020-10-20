Їсти картоплю і не товстіти: Аніта Луценко поділилася секретом стрункості

Тренер вчить дотримуватися балансу

Аніта Луценко розповіла у своєму Instagram, що ідеальна форма досягається не відмовою від якогось продукту, а збалансованим харчуванням і тренуваннями.

Нещодавно тренер розповіла, що вважає, що держава повинна інформувати про шкоду правил здорового харчування. Тепер Луценко написала, що не варто боятися одного "шкідливого" продукту звинувачувати його у зайвих кіло, але при цьому дозволяти собі інші, наприклад, солодощі. Тренер нагадала, чим більше себе обмежуєш в чомусь, тим більше нас може потягнути на іншу "заборонену" їжу.

Аніта Луценко не радить у всьому звинувачувати макарошки (фото: www.instagram.com/anitasporty/)

"Часто люди бояться картоплі і макарончиків (це ж продукти для поправляння), але при цьому поглинають солодощі та булочки. Випадковість? Не думаю! Коли ми себе не обмежуємо в тому, що хочемо, то й не зриваємося потім на схоже, лише у великих розмірах. А у вас макарошки асоціюються зі здоровим харчуванням чи зі шкідливим?", - написала Аніта у своєму пості.

Аніта Луценко вважає, що справа - у балансі (фото: www.instagram.com/anitasporty/)

Фолловери підтримали тренера в коментарях: "Правильно, Аніта, головне – знати міру", "Після Італії переконалася, що все індивідуально", "Їм картоплю, макарони і не вважаю їх шкідливими, якщо не поглинати мисками".

Нагадаємо, що Аніта Луценко поділилася порадами, як не переїдати.