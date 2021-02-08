Катастрофічно не вистачало: Ребрик в лосинах захопила корисною сімейною традицією з чоловіком

Лілія Ребрик на роботі – професіонал своєї справи, а вдома – відмінна господиня. І доводить це, ділячись фірмовими кулінарними секретами . Лілія назвала вірний спосіб позбутися зайвих калорій, які з легкістю можна набрати, готуючи різні смаколики за рецептами ведучої. Виявляється, варто лише півтори години попотіти в залі!

"Так, грішні ми з Андрієм Диким: не тільки смачно їмо, але і займаємося в залі. Причому так, щоб регулярно, то після карантину, коли залам дозволили працювати. Навесні, коли скасували всі театральні вистави, фізичних навантажень катастрофічно не вистачало, і я зрозуміла, що, якщо щось і качаю, хіба що брови крупним планом в кіно! Театр завжди тримав мене в тонусі, давав ту дозу фізичних навантажень, яких я, як колишня спортсменка, потребувала. І коли це від мене забрали, стала відчувати це! От і вирішили не тягнути - пішли тренуватися!" - пояснила своє рішення Лілія.

Так, ведуча ходить в зал з чоловіком - вони займаються з тренером, а паралельно з тренуванням ще й влаштовують "Інтернет-детокс",пара на дві години відкладає в бік телефони і забуває про все.

"Така ось в нас з'явилася ще одна сімейна традиція (спасибі карантину!) Ну і скажу вам, що це так затягує, що відмовитися вже неможливо. Навіть зараз, коли повертаємося до звичного ритму життя", - зізналася теледіва.

Також вона зазначила, що не засуджує і прекрасно розуміє тих, хто ніяк не може дістатися до спортзалу через тотальну зайнятість і хронічну втому.