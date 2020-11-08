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Катя Осадча зачарувала осіннім family look з синочком і зворушила Горбунова: тато сумує

Новость на русском → Неділя 08 листопада 2020 18:39
Катя Осадча зачарувала осіннім family look з синочком і зворушила Горбунова: тато сумує Катя Осадча з чоловіком і сином (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Ведуча з сином позувала на тлі яскравих осінніх пейзажів

Катя Осадча використовує будь-яку можливість, щоб провести вільний час з сім'єю активно і з користю. Ведуча обожнює піші прогулянку по околицях і встигла вже вздовж і впоперек вивчити Київську область з її красивими пейзажами та природними пам'ятки. Так, незважаючи на похолодання, Катя взяла синочка Івана і відправилася на черговий променад, а фотозвітом поділилася в Instagram.

Ведуча вибрала зручний стильний одяг – глянцеву куртку відтінку електрик і зручні прямі штани, доповнила розслаблений лук кросівками та білою в'язаною шапочкою з помпоном. Іван не відставав від мами, на хлопчикові – дута темно-синя куртка, шапка і штанці в тон.

"Солодкий листопад. Яка ваша улюблена пора року? Я люблю весну і осінь", - подисала барвисті пейзажні кадри вона.

Катя Осадча зачарувала осіннім family look з синочком і зворушила Горбунова: тато сумує

Катя Осадча зачарувала осіннім family look з синочком і зворушила Горбунова: тато сумує

Катя Осадча зачарувала осіннім family look з синочком і зворушила Горбунова: тато сумує

Катя Осадча зачарувала осіннім family look з синочком і зворушила Горбунова: тато сумує

Катя Осадча зачарувала осіннім family look з синочком і зворушила Горбунова: тато сумує

Катя влаштувала осінню прогулянку з сином (фото: instagram.com/kosadcha)

"А тато на Танцях. Сумує за Вами!" - зізнався в коментарях Юрій.

Катя Осадча зачарувала осіннім family look з синочком і зворушила Горбунова: тато сумує

Скріншот коментарів

Фолловери ведучої прийшли в захват не тільки від мальовничих панорам, але і від милих знімків зіркової мами і маленького непосиди Івана. "Шикарна краса", "Дуже красиво! Третє фото як картина","Така краса", "Гора Тотоха?"

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча зворушила мережу душевним фото синочка Івана з домашнім вусатим улюбленцем.

До речі, Катя Осадча постійно демонструє нові луки, а нещодавно показала образ в стильноій жовтій шапці.

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