Катя Осадча відреагувала на пристрасні поцілунки Горбунова і Мейхер

Горбунов і Мейхер були помічені в пікантній сцені (фото: прес-служба 1+1)

Стали відомі пікантні подробиці серіалу "Великі Вуйки. Вдома краще" з Горбуновим і Мейхер

Юрій Горбунов і Надія Мейхер пристрасно цілувалися. І дружина актора й шоумена Катя Осадча про все це знала. Але жодного скандалу не буде. Адже це відбулося під час зйомок серіалу "Великі Вуйки. Вдома краще" і все було по сценарію.

"Моя героїня Галина, працівниця Укрзалізниці та мешканка столиці, переїжджає до свого коханого Івана у Великі Вуйки, де їй дуже подобається. Мені, до речі, теж сподобалось на знімальному майданчику Великих Вуйок, який розмістився у Пирогові - свіже повітря, сонце, простір. Це дуже надихнуло всю команду, тому у новому сезоні навіть будуть пікантні сцени з поцілунками Галини та Івана", - розповіла Надія Мейхер у студії "Сніданку з 1+1".

Горбунов і Мейхер у серіалі "Великі Вуйки" (фото: пресслужба 1+1)

А Юрій Горбунов розкрив секрет, як на такі сценарні ідеї відреагувала його дружина Катерина Осадча.

"Було дуже смішно, коли один з авторів серіалу Микола Куцик озвучив при Катерині ідею поцілунку із Надією. Катя одразу запитала: "А ну покажи, де це в сценарії, я перевірю", - сказав актор.

Одна з фавориток "Танців з зірками" зазначила, що глядачі вже бачили поцілунки Івана та Галини у першому сезоні "Великих Вуйок", але як запевнили актори, у нових серіях буде все набагато гарячіше.

"Всі звикли бачити пікантні сцени на сіновалі, а у майстерні Івана є гора стружки. У стружці ще такого не було!" - додав шоумен.

Гобунов і Мейхер у "Сніданку з 1+1"

Нагадаємо, що прем'єра другого сезону комедійного серіалу "Великі Вуйки" відбудеться 30 листопада на "1+1". Ролі у нових серіях про пригоди гуцулів отримали Тіна Кароль, Лідія Таран, Влад Яма, Євген Кошовий, Юрій Ткач, Катерина Осадча та інші відомі українці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 50-річний Горбунов вперше виступив на "Танцях з зірками" і викликав фурор.

А також розповідали про те, що Юрій Горбунов шокував шанувальників несподіваним фото з Тіною Кароль, зробленим 14 років тому.