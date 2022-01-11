Катя Осадча похвалилася фігурою в бікіні і розкрила секрет стрункості

Катя Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим і старшим сином Іваном відпочиває на березі океану у Таїланді, насолоджуючись пляжем, давньою історією та архітектурою та смачною їжею. Також телеведуча показала фігуру в купальнику після народження третього сина Данила в серпні минулого року.
Гарячі кадри були опубліковані на Instagram-сторінці знаменитості.
38-річна Катя позувала в блакитному бікіні біля кромки прибою на тлі блакитної води. Вона доповнила лук сонцезахисними окулярами і ниткою перлів на шиї, а волосся зібрала в пучок.
Багатодітна мама може похвалитися підтягнутим тілом і пружним животом, хоча після третіх пологів пройшло всього 4 місяці.
Катя Осадча вразила стрункими формами після третіх пологів (фото: instagram.com/kosadcha)
"Фото в купальнику, як нагадування собі, що пад-тай (класичне блюдо тайської кухні, – прим. ред.) дарма не пройде", - пожартувала Осадча в підписі до публікації.
Підписники захопилися фігурою ведучої і засипали її компліментами і питаннями, як їй вдалося швидко повернути таку розкішну форму.
Катя жартома розкрила свій секрет у наступній публікації - теледіва виклала серію фото з сином Іваном, з яким вони граються у воді. На хлопчика наділи спеціальні нарукавники, також ведуча використовувала дошку, щоб вчити малюка плавати. Саме така активність допомагає їй бути стрункою.
"Якщо ви вважаєте пляжний відпочинок ледачим, то ви просто не відпочивали з дитиною чотирьох років. Зайві кілограми не загрожують", - з гумором написала Осадча.
Катя Осадча насолоджується пляжним відпочинком з чоловіком і сином в Таїланді (фото: instagram.com/kosadcha)
Раніше ми писали, що щаслива Осадча в бікіні з Горбуновим і сином захопила райським відпочинком в Таїланді.