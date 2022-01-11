RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Катя Осадча похвалилася фігурою в бікіні і розкрила секрет стрункості

Автор: Марина Настевич

Катя Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим і старшим сином Іваном відпочиває на березі океану у Таїланді, насолоджуючись пляжем, давньою історією та архітектурою та смачною їжею. Також телеведуча показала фігуру в купальнику після народження третього сина Данила в серпні минулого року.

Гарячі кадри були опубліковані на Instagram-сторінці знаменитості.

38-річна Катя позувала в блакитному бікіні біля кромки прибою на тлі блакитної води. Вона доповнила лук сонцезахисними окулярами і ниткою перлів на шиї, а волосся зібрала в пучок.

Багатодітна мама може похвалитися підтягнутим тілом і пружним животом, хоча після третіх пологів пройшло всього 4 місяці.

Катя Осадча вразила стрункими формами після третіх пологів (фото: instagram.com/kosadcha)

"Фото в купальнику, як нагадування собі, що пад-тай (класичне блюдо тайської кухні, – прим. ред.) дарма не пройде", - пожартувала Осадча в підписі до публікації.

Підписники захопилися фігурою ведучої і засипали її компліментами і питаннями, як їй вдалося швидко повернути таку розкішну форму.

  • Катя, поділіться секретом - що потрібно робити, щоб мати таке шикарне тіло після пологів!?
  • У шикарній ти формі, Катюша!
  • Після пологів за такий короткий термін яким чином можна так бездоганно виглядати??? У чому секрет?
  • Фігурка просто бомба в такому віці. Ідеальна
  • Катруся, яка ж ви красуня, і фігура гарна, натуральна. Так тримайте, натуральність вам дуже лічить
  • Класна фігура, після народження трьох дітей
  • Відмінно виглядаєте після пологів, є секрет?
  • Катя, гарно виглядаєте. Ви прекрасні
  • Пречудова жінка, мама трьох!
  • Катя, ну ідеальна ж фігура, ну!
  • У чудовій формі

Катя жартома розкрила свій секрет у наступній публікації - теледіва виклала серію фото з сином Іваном, з яким вони граються у воді. На хлопчика наділи спеціальні нарукавники, також ведуча використовувала дошку, щоб вчити малюка плавати. Саме така активність допомагає їй бути стрункою.

"Якщо ви вважаєте пляжний відпочинок ледачим, то ви просто не відпочивали з дитиною чотирьох років. Зайві кілограми не загрожують", - з гумором написала Осадча.

Катя Осадча насолоджується пляжним відпочинком з чоловіком і сином в Таїланді (фото: instagram.com/kosadcha)

Раніше ми писали, що щаслива Осадча в бікіні з Горбуновим і сином захопила райським відпочинком в Таїланді.

Читайте LITE в Google News
Катя ОсадчаЮрій Горбунов