Катя Осадча похвалилася витонченою фігурою в розкішній сукні з пікантним розрізом

Українська телведуча Катя Осадча захопила ефектною появою в розкішному вбранні. Вона провела свій традиційний "Вечір прем'єр" в Києві, на якому блищала в ефектній сукні.

Спільним фото з дружиною поділився в Instagram шоумен Юрій Горбунов.

Так, Катя вибрала для заходу шикарне атласне плаття в підлогу насиченого блакитного кольору. Наряд відрізняється пікантним розрізом до середини стегна, а також відкритими плечима і пишними рукавами-буфами і відмінно підкреслив стрункі форми мами трьох синів.

Стильний аутфіт Осадча доповнила малиновим капелюхом і такого ж кольору туфлями-човниками, а з ааксесуарів вибрала масивні сережки.

Щасливий Горбунов мило позував з коханою в обнімку.

Катя і Юрій блищали на "Вечорі прем'єр" (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Вечір Прем'єра з Катериною Осадчою! Грандіозний запис концерту в Палаці Україна! Пишаюсь тобою, Катруся!" - зворушливо написав люблячий чоловік.

Користувачі мережі також залишили теплі відгуки в коментарях.

Катерина, Ви велика молодець!

Просто суперові

Красунчики

Дякую за чудовий концерт, Каті ви така молодець все супер, хоч і чекали цього майже два роки, але того варті

Які ви класні!

Щаслива пара

Катя, Ти Дивовижна!!!

Катя, ви як вино, які з роками тільки гарнішає. Ви після 3-х пологів стали більш жіночні, і красивіше, і цікавіше.

Катя Осадча захопила розкішним образом в атласній сукні (фото: instagram.com/svitsketv)

До слова, на вечорі глядачів чекав і несподіваний сюрприз. Популярний український виконавець Потап виступив у складі групи MOZGI і попросив Катю Осадчу станцювати з ним під новий хіт ZAVTRA. Та погодилася і під бурхливі оплески взяла участь у веселому флешмобі.