Катя Осадча продемонструвала затишний осінній образ: жіночно і красиво

Катя Осадча - приклад для наслідування для багатьох жінок, адже вона мама трьох синів і при цьому встигає багато працювати, проводити час з сім'єю і подорожувати. Так, телеведуча показала стильний і зручний осінній образ, позуючи в наряді з власної спільної колекції з Андре Таном.
Атмосферні кадри, зроблені в своєму саду, зірка виклала в Instagram.
Катя відображена в шовковій спідниці міді і светрі вільного крою. Весь одяг - бежево-коричневих відтінків, а також прикрашений білим квітковим принтом. Стильний лук теледіва доповнила білими півчобітками.
Волосся Осадча залишила розпущеним і зробила легкий нюдовий макіяж. Фото зроблені на тлі цегляної стіни будинку і в саду з осінніми деревами і квітами, що додає їм особливої атмосферності.
Катя Осадча показала зручний і стильний осінній лук (фото: instagram.com/kosadcha)
"Затишних всім вихідних! Чим займаєтеся в цей теплий осінній вікенд?" - підписала знімки ведуча.
Підписники захопилися ефектним луком Каті і не стали скупитися на компліменти в коментарях.
Нагадаємо, раніше Катя Осадча засипала мережу атмосферними фото з Берліна, куди їздила по роботі без чоловіка і дітей.