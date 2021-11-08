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Катя Осадча продемонструвала затишний осінній образ: жіночно і красиво

Автор: Марина Настевич

Катя Осадча - приклад для наслідування для багатьох жінок, адже вона мама трьох синів і при цьому встигає багато працювати, проводити час з сім'єю і подорожувати. Так, телеведуча показала стильний і зручний осінній образ, позуючи в наряді з власної спільної колекції з Андре Таном.

Атмосферні кадри, зроблені в своєму саду, зірка виклала в Instagram.

Катя відображена в шовковій спідниці міді і светрі вільного крою. Весь одяг - бежево-коричневих відтінків, а також прикрашений білим квітковим принтом. Стильний лук теледіва доповнила білими півчобітками.

Волосся Осадча залишила розпущеним і зробила легкий нюдовий макіяж. Фото зроблені на тлі цегляної стіни будинку і в саду з осінніми деревами і квітами, що додає їм особливої атмосферності.

Катя Осадча показала зручний і стильний осінній лук (фото: instagram.com/kosadcha)

"Затишних всім вихідних! Чим займаєтеся в цей теплий осінній вікенд?" - підписала знімки ведуча.

Підписники захопилися ефектним луком Каті і не стали скупитися на компліменти в коментарях.

  • Яка гарна колекція
  • Як завжди - красуня!
  • Яка ж ви красива, Катерино, просто сяєте!
  • Дуже класний принт
  • Життєрадісна така
  • Катя, Ви супер!!!!
  • Яка гарна i жіночна
  • Дуже красива
  • Сонячна
  • Взагалі я не слідкую за зірковими особистостями, але Ваш інстаграм люблю, дякую за простоту. Ви неймовірна
  • Яка ви гарна на цих фото, така щира, красуня!

Нагадаємо, раніше Катя Осадча засипала мережу атмосферними фото з Берліна, куди їздила по роботі без чоловіка і дітей.

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Катя Осадча