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Катя Осадча захопила квітучим виглядом після пологів і розповіла про вибір імені для сина

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Києва, П'ятниця 20 серпня 2021 15:31
Катя Осадча захопила квітучим виглядом після пологів і розповіла про вибір імені для сина Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Відома телеведуча Катя Осадча 19 серпня втретє стала мамою - у неї і Юрія Горбунова народився син. Зірка вже вийшла в ефір після пологів і розповіла про своє самопочуття, а також вибір імені для новонародженого.

Багатодітна мама з'явилася в ефірі програми "Сніданок з 1+1" і захопила квітучим зовнішнім виглядом вже на наступний день після народження дитини.

Насамперед Катя подякувала всім за неймовірну кількість привітань, які вони з Юрою отримали. Ведуча зізналася, що зовсім не планувала народжувати в цей день, адже мала безліч планів на наступні кілька тижнів.

Осадча розповіла, що відчуває себе чудово, так само як і новонароджений малюк. Вона згадала також про емоції чоловіка Юрія Горбунова, для якого ця дитина стала другою.

"Тато щасливий. Тато з нашим сином Іваном вдома, бо все-таки треба розподіляти обов'язки. Я з молодшим, тато - з нашим загальним старшим", - поділилася Катя.

Що стосується імені для синочка, то зоряна пара все ще не визначилася з ним. Однак ведуча зізналася, що воно точно не буде починатися на букву "І" (старшого сина Осадчої звуть Ілля, а молодшого – Іван, - прим. ред.). У зіркових батьків 5 варіантів, з яких виберуть одне до кінця сьогоднішнього дня.

"У нас ще є час, щоб визначитися з ім'ям для малюка. Тому що у нас кілька варіантів, у мене – п'ять. Це буде точно ім'я не на букву І, тому що імена на цю букву в моїй голові закінчилися", – поділилася зірка.

Крім того, Осадча додала, що все-таки очікувала народження дівчинки, тому вибрати чоловіче ім'я їй складніше.

Також на своїй сторінці в Instagram телеведуча опублікувала кілька знімків, на яких показала, як виглядає на наступний день після пологів. Для виходу в прямий ефір Катя одягла білу сорочку з принтом, волосся зібрала в хвіст, а також зробила ніжний макіяж з рожевою помадою.

Катя Осадча захопила квітучим виглядом після пологів і розповіла про вибір імені для синаКатя Осадча захопила квітучим виглядом після пологів і розповіла про вибір імені для синаКатя Осадча захопила квітучим виглядом після пологів і розповіла про вибір імені для сина

Катя Осадча показала, як виглядає на наступний день після народження третього сина (фото: instagram.com/kosadcha)

"Дякуємо за таку неймовірну кількість привітань!!! Святкуємо з малюком першу добу його життя. Все ще вибираємо ім'я і готуємося дивитися вже разом наш "Вечір прем'єр. Літня серія", адже малюк концерт чув, але не дивився", - написала Осадча.

Шанувальники прийшли в захват від квітучого вигляду зірки і засипали її компліментами.

  • Супер жінка! Супер мама! Як завжди прекрасна! Я в захваті від вас
  • Вже в екрані??? і з макіяжем - принадність!!!
  • Ви неймовірно красива, скільки в Вас світла!
  • Вітаю! Катя, Ви вигладяете неймовірно, випромінюєте щастя та легкість!
  • Як ви покращали, нехай росте здоровим малюк
  • Ви така красива і щаслива! Нехай так буде завжди
  • Дуже гарно виглядаете! Щасливо долі та міцного здоров'я!!!
  • Красива як ніколи

Раніше ми писали, що Катя Осадча стурбувала мережу втомленим виглядом - ведуча працювала на останніх термінах вагітності.

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