У кайфі від новизни: Полякова з мамою-красунею і доньками зробила те, що раніше не практикувала

На Олі - легке червоне плаття-туніка з принтом анімалье. Маша вибрала комплект, що складається з топа з відкритими плечима і спідниці міні з романтичним квітковим принтом, але увагу шанувальників привернула мама співачки. Світлана виглядала свіжо і молодо.

Оля повідомила, що прийшла в захват від того, що вперше в житті поїхала відпочивати дівочою компанією, адже раніше вибиралася виключно в сімейні подорожі.

"Наша банда! Я ніколи не відпочивала в дівочій компанії, ні з подругами, ні навіть з друзями, тільки з сім'єю...Я так була завантажена роботою, що відпочинок з сім'єю для мене був єдиним шансом провести з ними час. Цей відпочинок теж з сім'єю, але замість чоловіка - мама, яку я не бачила майже рік через локодаун. Яке щастя, що ми разом! Це так по-новому, по-дівчачі: розмови про дівчаче, розваги дівчачі - все дівчаче. Я в якомусь кайфі від новизни і усвідомлення "а шо так можна було?"- поділилася своїми емоціями зірка.

Оля показала щасливі фото з найулюбленішими (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники прийшли в захват від моложавого вигляду Оліної мами-красуні. А деякі навіть подумали, що на знімку сестра артистки, хоч в сім'ї вона єдина дитина.