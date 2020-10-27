Кайфонула: Нікітюк оголила стегна в пристрасних обіймах чоловіка на "Танцях з зірками 2020"

Ведуча поділилася серією провокаційних знімків з закулісся проекту

Леся Нікітюк в дев'ятому прямому ефірі проекту Танці з зірками 2020 повернулася на головний паркет країни заради виконання пристрастної "постільної" румби в компанії Ольги Фреймут та Іллі Падзіна. Перед початком репетицій ефектного тріо Леді Ле висловилася про свою партнерку і колегу і поділилася оригінальною думкою про неї. А от на самому паркеті між двома блондинками розгорнулася справжня боротьба за чоловіка. Тим часом за куласми між усіма учасниками любовного трикутника панувала гармонія і взаєморозуміння. Леся опублікувала в Instagram парочку гарячих фото в обіймах Іллі.

На повних пристрасті кадрах партнер обіймає Лесю, поклавши руку на її оголені стегна адже золота довга сукня Леді Ле з пікантним високим розрізом дозволила їй продемонструвати свої нескінченні ноги на всю країну.

"Шикарний вигляд - шикарний вечір. І прикольний Dance. Кайфонула прям", - зізналася "Богиня ламінату".

Леся Нікітюк показала пристрасть на фото з Іллею (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Лесі оцінили по достоїнству відверті емоційні кадри і її не менш яскравий виступ на Танцях з зірками 2020.

Ой, Леся, ти сексі

Він явно кайфує

Добре взявся

Кайфонула не тільки ти, схоже

Які пристрасні обійми

Леся, яка ви тут красива!

Хлопець по його погляду, так би тебе з'їв

Шикарна тигриця. Танцювали дуже красиво

Ви просто клас, вау!

У розділі Instastories Леся опублікувала ще парочку видовищних кадрів. На одному з них видно лише ногу ведучої, а акцент уваги зміщений на Ольгу і Іллю. "А не пішли б ви...фінал!" - з гумором підписала оригінальне фото Леді Ле.

Леся Нікітюк поділилася оригінальним закулісним фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На іншому знімку Леся і Ольга спокушають на камеру непохитного Іллю. "Задоволений прямо стоїть", - підписала провокаційне фото Леся.

Леся і Ольга показали, як спокусити чоловіка (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала оригінальне фото з Ольгою Фреймут, "авторства" її пухнастого улюбленця Рафіка, у якого також є своя сторінка в Instagram.