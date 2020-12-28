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Кайфонула: українська поп-зірка вперше зізналася, що чоловік "купив її"

Новость на русском → Київ, Понеділок 28 грудня 2020 13:10
Кайфонула: українська поп-зірка вперше зізналася, що чоловік "купив її" Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)
Автор: Lite

Як відомо, співачка Оля Цибульська ретельно приховує особисте життя. Ніхто ще не знає навіть імені її чоловіка! А на спільних фотографіях вона постійно закриває його обличчя.

Сама поп-зірка пояснює це тим, що одного разу вона мало не втратила коханого, і з тих пір вирішила оберігати своє щастя від сторонніх очей. Але іноді Оля все ж говорить про чоловіка.

Кайфонула: українська поп-зірка вперше зізналася, що чоловік &quot;купив її&quot;

Оля Цибульська з чоловіком (фото: instagram.com/cybulskaya)

І ось нещодавно за лаштунками Improv Live Show на Новому каналі співачка розповіла про сюрприз, який він для неї підготував.

"Чоловік купив мене на Новий рік. Я постійно працюю в Новорічну ніч. А коханому завжди хотілося, щоб ми святкували разом. Уявляєте, він зателефонував моєму концертному директору і здійснив передоплату за виступ", – з посмішкою згадала Оля.

За словами співачки, директор все перевірив і взяв гроші. Але ніхто не підозрював, що замовник – чоловік Цибульської.

"Моєму здивуванню не було меж, коли о 22:00 я зайшла в зал і побачила найрідніших. Тоді й зрозуміла, хто мене "замовив". До речі, це був єдиний Новий рік, коли відпочила та кайфонула. Подарунок виявився дуже милим і приємним. Зізнаюся, тоді я забрала свій гонорар", – підсумувала вона.

Кайфонула: українська поп-зірка вперше зізналася, що чоловік &quot;купив її&quot;Кайфонула: українська поп-зірка вперше зізналася, що чоловік &quot;купив її&quot;Кайфонула: українська поп-зірка вперше зізналася, що чоловік &quot;купив її&quot;Кайфонула: українська поп-зірка вперше зізналася, що чоловік &quot;купив її&quot;Кайфонула: українська поп-зірка вперше зізналася, що чоловік &quot;купив її&quot;

Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)

Раніше Оля Цибульська розповіла, як не посваритися з чоловіком під час карантину.

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