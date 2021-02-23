Кайфую: Аніта Луценко похвалилася ідеальною фігурою і розсекретила найулюбленіше тренування

Знаменитий український тренер Аніта Луценко поділилася з фоловерами списком улюблених видів спортивних активностей, які допомагають їй підтримувати фігуру в ідеальному вигляді.

Аніта запостила у своєму Instagram знімок і поділилася особистим топом.

На фото Луценко стоїть задом до камери в спортивному залі, демонструючи ідеальні стрункі форми, накачану спину і руки. На Аніті білий спортивний костюм, який дозволяє розглянути ідельне тіло тренера с усіх боків.

"Мої улюблені види тренувань:

танці

силові без ваги або з тягарцями на ногах

волейбол

тгх

HIIT

з естетикою балету

А ви від чого кайфуете?", - спитала Аніта у своїх фоловерів.

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty/)

Фолловери поділилися з Анітою своїми улюбленими видами тренувань, думки розділилися, хто любить танці, хтось бокс, а хтось і взагалі воліє лежати на дивані.