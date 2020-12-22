Кайлі Дженнер похвалилася розкішними грудьми і пружними сідницями в спокусливій вечірній сукні

Кайлі Дженнер показала нову серію фото, на яких з'явилася у відвертій вечірній сукні з великим декольте. Вбрання з корсетом і розрізом по нозі не змогло прикрити пишні груди бізнесвумен, а також її стрункі ноги і пружні сідниці. А втім, вона і не збиралася нічого приховувати. Навіть навпаки - дівчина зробила пару кадрів, на яких демонструє своє знамените тіло у всій красі.

Кайлі Дженнер у новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

На додаток до аутфіту вона зробила розкішну високу укладку, а ще виразний макіяж з довгими накладними віями і чуттєвими губами. З аксесуарів вона вибрала вишуканий браслет і сережки, а також босоніжки на високих підборах з ремінцями.

Пост однієї з молодших сестер Кардашьян-Дженнер набрав неймовірну кількість палаючих emoji, лайків та коментарів. "Вау, ти неймовірна", "Ти найкраща", "Яка ж ти красива", "Гаряче", "Просто красуня", "Нереальна", "Найперша у всьому", - не втомлюються вони захоплюватися Кайлі.

Раніше ми писали, що Дженнер вміє виглядати розкішно навіть у пуховиках. Топ-5 моделей від дівчини ми показували тут.