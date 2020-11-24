Напівгола Кайлі Дженнер розбурхала мережу ідеальною фігурою в пікантному купальнику

Новий гарячий лук зірки

Кайлі Дженнер показала новий спокусливий образ. Зірка приміряла сірий оксамитовий купальник з відвертими вирізами, який продемонстрував відразу всі достоїнства її фігури. Зірка позує у власному особняку, на балконі. Вона кокетливо притримує волосся рукою, затуляючи рукою сонце. "Все добре", - коротко написала вона під знімком.



Кайлі в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Виглядає Дженнер настільки спокусливо, що її миттєво засинали лайками та коментарями. "О боже", "Мама Кайлі", "Гаряча матуся", "Королева, вау", "Супер королева", "Ти найкраща", - не вщухають вони. В цілому посту поставили понад 7 мільйонів лайків. Що навіть для Кайлі з її 200-мільйонної армією фанатів здорово.



Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Раніше Дженнер також показала нові фото своєї доньки Стормі. Дівчинка помітно подорослішала і виглядає на фото серйозною і задумливою. Дівчинка позує в блакитному спортивному костюмі, її кучеряве волосся зачесане в гладку зачіску, в руках вона тримає метелика. "Велика дівчинка", - написала Кайлі, супроводжуючи слова зворушливим смайликом. Молода матуся не раз зізнавалася, що вона дуже переживає, як швидко зростає її єдина дочка.

Раніше ми писали, що Кайлі і Стормі знову приміряли однакові образи.